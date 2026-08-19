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Written By சிவலிங்கம் சிவலிங்கம்
Last Updated : Wednesday, 19 August 2026 (17:37 IST)

முதலாவது டெஸ்ட் போட்டி: இலங்கை அணியை வீழ்த்தி இந்தியா அபார வெற்றி..!

India vs Sri Lanka
Written By: சிவலிங்கம்
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (17:37 IST)
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இலங்கையின் காலி மைதானத்தில் நடைபெற்ற இலங்கைக்கு எதிரான முதலாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி 165 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பதிவு செய்தது. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட் செய்த இந்தியா தனது முதல் இன்னிங்சில் 462 ரன்கள் குவித்தது. 
 
அபாரமாக விளையாடிய தேவ்தூத் படிக்கல் 167 ரன்களையும், கே.எல். ராகுல் 82 ரன்களையும் விளாசினர். பின்னர் களம் இறங்கிய இலங்கை அணி தனது முதல் இன்னிங்சில் 284 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இந்தியா சார்பில் அதிகபட்சமாக மானவ் சுத்தார் 4 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றினார்.
 
இதையடுத்து 178 ரன்கள் முன்னிலையுடன் இரண்டாவது இன்னிங்சைத் தொடங்கிய இந்திய அணி 193 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன் மூலம் இலங்கைக்கு 372 ரன்கள் வெற்றி இலக்காக நிர்ணயிக்கப்பட்டது. கடினமான இலக்கை நோக்கி ஆடிய இலங்கை அணி இறுதி நாளான இன்று 206 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. 
 
போராடிய சோனல் தினுஷா 84 ரன்கள் எடுத்தார். இந்திய தரப்பில் அபாரமாகப் பந்துவீசிய மானவ் சுத்தார் மற்றும் ரவீந்திர ஜடேஜா அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டனர். முதல் இன்னிங்சில் இரட்டைச் சதம் நெருங்கிய தேவ்தூத் படிக்கல் ஆட்டநாயகனாகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார். இந்த வெற்றியின் மூலம் இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் இந்தியா 1-0 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றுள்ளது.
 
 
Edited by Siva
About Writer
சிவலிங்கம்
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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