  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
  4. India Seals 22-Run Win Against New Zealand to Clinch ODI Series
Written By SIVA SIVA

5வது ஒருநாள் போட்டி.. இந்தியா அபார வெற்றி.. சொந்த மண்ணில் தொடரை இழந்தது நியூசிலாந்து...

இந்திய அணி வெற்றி
Written By: SIVA
Updated: Mon, 16 Nov 2026 (08:44 IST)
google-news
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்தியா 22 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று, தொடரை கைப்பற்றியுள்ளது. 
 
மவுண்ட் மாங்குனுவில் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டியில், முதலில் பேட் செய்த இந்திய அணி தொடக்கத்திலேயே விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறியது. ரோகித் சர்மா, ருதுராஜ் கெய்க்வாட், விராட் கோலி மற்றும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோர் குறைந்த ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தனர். இருப்பினும், மிடில் ஆர்டரில் இஷான் கிஷன் மற்றும் அக்சர் படேல் தலா 46 ரன்கள் சேர்த்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர். இறுதியில் இந்திய அணி 209 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் ஜேக்கப் டஃபி மற்றும் மிட்செல் சாண்ட்னர் தலா 3 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தினர்.
 
அடுத்து 210 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணியை, இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்கள் சிறப்பாகச் செயல்பட்டு 187 ரன்களுக்குச் சுருட்டினர். அதிகபட்சமாக டீன் பாக்ஸ்கிராப்ட் 31 ரன்கள் எடுத்தார். இந்தியாவின் கட்டுக்கோப்பான பந்துவீச்சால் நியூசிலாந்து அணி இலக்கைத் எட்ட முடியாமல் தோல்வியடைந்தது. இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரை இந்தியா 3-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியுள்ளது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
15 வயதில் கேப்டனாகி சாதனை.. புதிய உலக சாதனையை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி...

15 வயதில் கேப்டனாகி சாதனை.. புதிய உலக சாதனையை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி...

15 வயதில் கேப்டனாகி சாதனை.. புதிய உலக சாதனையை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி...இந்திய கிரிக்கெட்டின் இளம் நட்சத்திர வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக இளம் வயது கேப்டன் என்ற புதிய உலக சாதனையை படைத்துள்ளார். 2026-27 சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் சவுராஷ்டிரா அணிக்கு எதிரான தொடக்க ஆட்டத்தில் பீகார் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டதன் மூலம் அவர் இந்த வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இறுதி போட்டி.. இந்தியாவுக்கு 338 இலக்கு கொடுத்த பாகிஸ்தான்...

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இறுதி போட்டி.. இந்தியாவுக்கு 338 இலக்கு கொடுத்த பாகிஸ்தான்...ஆசிய கோப்பை 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி ஓமன் நாட்டின் அல் அமெராட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

டக் அவுட்டில் சாதனை செய்த விராத் கோஹ்லி.. சச்சினை சமன் செய்தார்...

டக் அவுட்டில் சாதனை செய்த விராத் கோஹ்லி.. சச்சினை சமன் செய்தார்...நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி மோசமான தோல்வியை சந்தித்ததுடன், நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி ஒரு விரும்பத்தகாத சாதனையில் சச்சின் டெண்டுல்கரின் பெயருடன் இணைந்துள்ளார்.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 4வது போட்டி.. 333 டார்கெட்.. 89 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்.. படுதோல்வி அடைந்த இந்தியா...

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 4வது போட்டி.. 333 டார்கெட்.. 89 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்.. படுதோல்வி அடைந்த இந்தியா...மவுண்ட் மாங்கானுவில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 4-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மோசமான தோல்வியை சந்தித்தது.

அணி மாறும் விவகாரம்.. ஹர்திக் பாண்டியா செய்தது மிகப்பெரிய தவறு... முகமது கைஃப் கருத்து..

அணி மாறும் விவகாரம்.. ஹர்திக் பாண்டியா செய்தது மிகப்பெரிய தவறு... முகமது கைஃப் கருத்து..ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்றுள்ள வீரர்கள் பரிமாற்றம் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.