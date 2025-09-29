திங்கள், 29 செப்டம்பர் 2025
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடர்: இந்திய அணியின் இந்த இருவரில் ஒருவர் வெளியேற்றப்படுவாரா?

ஆசிய கோப்பை 2025-ஐ வென்ற பிறகு, இந்திய அணி தனது அடுத்த முக்கிய பயணமாக மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான இரண்டு போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் களமிறங்கவுள்ளது. 
 
ஆண்ட்ரசன்-டெண்டுல்கர் கோப்பை தொடரை போலவே, மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரிலும் இந்திய அணியின் மூன்றாவது வீரர் குறித்த குழப்பம் தொடர்கிறது. சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இரண்டாவது வாய்ப்பு வழங்கப்பட்ட கருண் நாயர், ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஒரு அரைசதம் மட்டுமே அடித்து, தனது இடத்தை உறுதிப்படுத்த தவறினார்.
 
மேற்கிந்தியத் தீவுகளுக்கு எதிரான இந்திய அணியில் சாய் சுதர்சன் மற்றும் தேவ்தத் படிக்கல் இருவரும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளனர். ஆனால், அவர்களில் ஒருவர் மட்டுமே இறுதி அணியில் இடம்பெற முடியும்.
 
தேவ்தத் படிக்கல் இந்திய அணிக்காக விளையாடிய இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகளில், 30 சராசரியுடன் 90 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்துள்ளார். மறுபுறம், ஆண்டர்சன்-டெண்டுல்கர் கோப்பை தொடரில் அறிமுகமான சாய் சுதர்சன், இதுவரை தனது மூன்று டெஸ்ட் போட்டிகளில் 140 ரன்கள் எடுத்துள்ளார்.
 
இந்திய அணியின் உத்தேச ஆடும் லெவன் (Predicted Playing XI):
கே.எல். ராகுல், யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால், தேவ்தத் படிக்கல் / சாய் சுதர்சன், ஷுப்மன் கில் (கேப்டன்), ரவீந்திர ஜடேஜா (துணை கேப்டன்), துருவ் ஜூரல் (விக்கெட் கீப்பர்), வாஷிங்டன் சுந்தர், நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, குல்தீப் யாதவ், ஜஸ்பிரித் பும்ரா மற்றும் முகமது சிராஜ்.
 
என்னிடம் இருந்து வெளிப்பட்ட மிகச்சிறந்த இன்னிங்ஸ்… ஆட்டநாயகன் திலக் வர்மா பெருமிதம்!

என்னிடம் இருந்து வெளிப்பட்ட மிகச்சிறந்த இன்னிங்ஸ்… ஆட்டநாயகன் திலக் வர்மா பெருமிதம்!நேற்று துபாயில் நடந்த ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த போட்டியில் முதலில் ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயித்த 147 ரன்கள் இலக்கை, இந்தியா கடைசி ஓவரில் இலக்கை எட்டி ஒன்பதாவது முறையாக ஆசியக் கோப்பையை வென்றது.

ஆசியக் கோப்பை சம்பளம் முழுவதும் அவர்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்… சூர்யகுமார் யாதவ்!

ஆசியக் கோப்பை சம்பளம் முழுவதும் அவர்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்… சூர்யகுமார் யாதவ்!நேற்று துபாயில் நடந்த ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த போட்டியில் முதலில் ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயித்த 147 ரன்கள் இலக்கை, இந்தியா கடைசி ஓவரில் இலக்கை எட்டி ஒன்பதாவது முறையாக ஆசியக் கோப்பையை வென்றது.

இந்தியர்களிடம் பேசமாட்டேன்… ரவி சாஸ்திரியைப் புறக்கணித்த பாகிஸ்தான் கேப்டன்!

இந்தியர்களிடம் பேசமாட்டேன்… ரவி சாஸ்திரியைப் புறக்கணித்த பாகிஸ்தான் கேப்டன்!நேற்று துபாயில் நடந்த ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. இந்த போட்டியில் முதலில் ஆடிய பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயித்த 147 ரன்கள் இலக்கை, இந்தியா கடைசி ஓவரில் இலக்கை எட்டி ஒன்பதாவது முறையாக ஆசியக் கோப்பையை வென்றது.

ஆசிய கோப்பை வெற்றி: கோப்பையின்றி கொண்டாடிய இந்திய அணி - இணையத்தில் பரவிய மீம்ஸ்!

ஆசிய கோப்பை வெற்றி: கோப்பையின்றி கொண்டாடிய இந்திய அணி - இணையத்தில் பரவிய மீம்ஸ்!நேற்று துபாயில் நடந்த ஆசிய கோப்பை இறுதிப்போட்டியில், பாகிஸ்தானை வீழ்த்தி இந்திய அணி சாம்பியன் பட்டம் வென்றது. ஆனால் இந்த வெற்றியை கொண்டாட முடியாத அளவில் சில விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் மைதானத்தில் நடந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

போட்டி முடிந்ததும் கோப்பையை எடுத்து கொண்டு ஓடிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர்.. மைதானத்தில் பதற்றம்..!

போட்டி முடிந்ததும் கோப்பையை எடுத்து கொண்டு ஓடிய பாகிஸ்தான் அமைச்சர்.. மைதானத்தில் பதற்றம்..!நேற்று நடந்த ஆசியகோப்பை இறுதி போட்டியில் இந்திய அணி அபார வெற்றி பெற்றி சாம்பியன் பட்டம் பெற்றது. ஆனால் போட்டி முடிந்த பிறகு ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பரிசளிப்பு விழா தாமதமானது.

