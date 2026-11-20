நியூசிலாந்தை காப்பாற்றிய 2 வீரர்களின் அதிரடி சதம்... இந்தியா பதிலடி கொடுக்குமா?
வெலிங்டனில் நடைபெற்று வரும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் இரண்டாம் நாளில், நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. தொடக்கத்தில் 70 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறிய நியூசிலாந்தை, ஹென்றி நிகோல்ஸ் (175* ரன்கள்) மற்றும் க்ளென் பிலிப்ஸ் (118 ரன்கள்) ஆகியோரின் அபார ஆட்டம் மீட்டெடுத்தது. இந்திய பந்துவீச்சில் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளும், ஆகாஷ் தீப் 3 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தினர்.
இதனைத் தொடர்ந்து தனது முதல் இன்னிங்ஸை ஆடிய இந்திய அணி, 33 ஓவர்களில் 1 விக்கெட் இழப்பிற்கு 141 ரன்கள் எடுத்து வலுவான நிலையில் உள்ளது. யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85 ரன்களில் (89 பந்துகள்) ஆட்டமிழந்தார். கே.எல். ராகுல் 49 ரன்களுடனும், தேவ்தத் படிக்கல் 4 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர்.
இந்தியா தற்போது 227 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது. முதல் இன்னிங்ஸில் நல்ல தொடக்கம் அமைத்துள்ள இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள், மீதமுள்ள விக்கெட்டுகளைக் காத்து நியூசிலாந்தின் ஸ்கோரை நெருங்க முயற்சித்து வருகின்றனர்.