திங்கள், 13 அக்டோபர் 2025
2வது இன்னின்ங்சில் இந்தியா.. வெற்றிக்கு இன்னும் எத்தனை ரன்கள் தேவை?
இந்தியா மற்றும் மேற்கிந்திய தீவுகள் அணிகளுக்கு இடையே டெல்லியில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது கிரிக்கெட் டெஸ்ட் போட்டியில் நான்காம் நாள் முடிவில் இந்தியா ஒரு விக்கெட் இழப்பிற்கு 63 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
 
ஏற்கனவே இந்தியா முதல் இன்னிங்சில் 518 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளர் செய்த நிலையில், இரண்டாவது இன்னிங்சில் இந்தியா வெற்றி பெற 121 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டது. இந்த நிலையில், இன்னும் 58 ரன்கள் எடுத்தால் இந்தியா வெற்றி பெறும் என்ற நிலையில் நான்காம் நாள் ஆட்டம் முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
 
முன்னதாக, மேற்கிந்திய தீவுகள் அணி முதல் இன்னிங்சில் 248 ரன்களும், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 390 ரன்களும் எடுத்துள்ளன. நாளைய ஐந்தாம் நாள் ஆட்டத்தில் சில மணி நேரத்தில் இந்தியா வெற்றி பெற்றுவிடும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
 
தற்போது களத்தில் கே.எல். ராகுல் மற்றும் சாய் சுதர்சன் உள்ளனர். ஜெய்ஸ்வால் 8 ரன்கள் எடுத்து அவுட் ஆனார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
