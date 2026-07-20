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Written By Webdunia

டி20 தொடரை அடுத்து ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இந்தியா.. ரசிகர்கள் அதிருப்தி..

இந்தியா
Written By: Webdunia
Updated: Mon, 20 Jul 2026 (09:04 IST)
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இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்திருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே டி20 தொடரை 0-4 என்ற கணக்கில் இழந்த இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை வென்று மீண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த தோல்வி ரசிகர்களைக் கவலை அடையச் செய்துள்ளது.
 
நேற்று நடைபெற்ற தொடரின் தீர்மானிக்கும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில், முதலில் களமிறங்கிய இங்கிலாந்து அணி அதிரடியாக விளையாடி 50 ஓவர்களில் 387 ரன்கள் என்ற பிரம்மாண்ட இலக்கை நிர்ணயித்தது. இங்கிலாந்து வீரர் ஜேக்கப் சிறப்பாக விளையாடி 91 ரன்கள் குவித்து அணியின் வெற்றிக்கு வித்திட்டார். 
 
388 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கிப் பதிலுக்கு விளையாடிய இந்திய அணியில், தொடக்க ஆட்டக்காரர் ரோகித் சர்மா அதிரடியாக விளையாடி 77 ரன்கள் சேர்த்தார். அவருக்குப் பின் வந்த விராட் கோலியும் ஓரளவுக்கு நிலைத்து நின்று விளையாடி ரன்களைச் சேர்த்தார். இருப்பினும், இலக்கை எட்ட முடியாமல் இந்திய அணி தடுமாறியது.
 
இறுதியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட் இழப்பிற்கு 360 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்ததால், 27 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இங்கிலாந்து அணியிடம் தோல்வியைத் தழுவியது. வரிசையாக டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடர்களை இந்திய அணி இழந்திருப்பது, அணியின் தற்போதைய பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு பார்ம் குறித்த பல கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது. வரும் போட்டிகளில் இந்திய அணி தனது தவறுகளைத் திருத்திக் கொண்டு மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்குத் திரும்ப வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளது.
 
Edited by Siva

டி20 தொடரை அடுத்து ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இந்தியா.. ரசிகர்கள் அதிருப்தி..

டி20 தொடரை அடுத்து ஒருநாள் தொடரையும் இழந்த இந்தியா.. ரசிகர்கள் அதிருப்தி..இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை இந்திய அணி 1-2 என்ற கணக்கில் இழந்திருப்பது கிரிக்கெட் ரசிகர்களிடையே பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே டி20 தொடரை 0-4 என்ற கணக்கில் இழந்த இந்திய அணி, ஒருநாள் தொடரை வென்று மீண்டு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இந்த தோல்வி ரசிகர்களைக் கவலை அடையச் செய்துள்ளது.

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