720 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்த இந்தியா... கே.எல்.ராகுல், ரிஷப் பண்ட் அபார சதங்கள்...
வெலிங்டன் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டெஸ்ட் போட்டியில், இந்திய அணி மிகப்பெரிய ரன் குவிப்புடன் வலுவான நிலையில் உள்ளது.
நியூசிலாந்து அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 368 ரன்கள் எடுத்தது; ஹென்றி நிக்கல்ஸ் 175 ரன்களும், கிளென் பிலிப்ஸ் 118 ரன்களும் குவித்தனர். இந்திய பந்துவீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா 4 விக்கெட்டுகளும், ஆகாஷ் தீப் 3 விக்கெட்டுகளும் வீழ்த்தினர்.
இதையடுத்துக் களமிறங்கிய இந்திய அணி முதல் இன்னிங்ஸில் 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 720 ரன்கள் குவித்து டிக்ளேர் செய்தது. கே.எல். ராகுல் 136 ரன்களும், ரிஷப் பண்ட் 128 ரன்களும் விளாச, ஷுப்மன் கில் 98, யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 85, தேவ்தத் படிக்கல் 80 மற்றும் துருவ் ஜூரல் 78 ரன்கள் எடுத்து அணியின் ஸ்கோரை உயர்த்தினர்.
நான்காம் நாளின் மூன்றாம் அமர்வில் நியூசிலாந்து அணி இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் 43.4 ஓவர்களில் 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 112 ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறது. டெவோன் கான்வே 57 ரன்களுடனும், ரச்சின் ரவீந்திரா 22 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். நியூசிலாந்து அணி இன்னும் 240 ரன்கள் பின்தங்கியுள்ளது.