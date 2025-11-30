ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 30 நவம்பர் 2025 (17:00 IST)

விராத் கோலி அபார சதம்.. ரோஹித் சர்மா அரைசதம்.. 300ஐ தாண்டிய இந்தியாவின் ஸ்கோர்..!

இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகளுக்கிடையே இன்று நடைபெற்று வரும் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய அணி 300 ரன்களை தாண்டி அபாரமான ஸ்கோரை எட்டியுள்ளது.
 
இந்திய அணியின் சீனியர் பேட்ஸ்மேனான விராட் கோலி 120 பந்துகளில் 135 ரன்கள் எடுத்தார். இதில் ஏழு சிக்ஸர்கள் மற்றும் 11 பவுண்டரிகள் அடங்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இன்னொரு சீனியர் வீரரான ரோஹித் ஷர்மா மூன்று சிக்ஸர்கள் மற்றும் ஐந்து பவுண்டரிகளுடன் 57 ரன்கள் அடித்துள்ளார்.
 
இந்திய அணி 45 ஓவர்களில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 301 ரன்கள் எடுத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. டெஸ்ட் தொடரை இழந்த இந்தியா, ஒருநாள் தொடரை வெல்லுமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
 
Edited by Siva
 

இந்தியா தென்னாபிரிக்கா முதல் ஒருநாள் போட்டி.. டாஸ் வென்றது யார்? ஆடும் லெவனில் யார் யார்?

இந்தியா தென்னாபிரிக்கா முதல் ஒருநாள் போட்டி.. டாஸ் வென்றது யார்? ஆடும் லெவனில் யார் யார்?இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று ராஞ்சி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த போட்டிக்கான டாஸ் சற்று முன் போடப்பட்ட நிலையில் தென்னாபிரிக்க அணி டாஸ் வென்று முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்துள்ள நிலையில் இந்திய அணி தற்போது பேட்டிங் செய்து வருகிறது. சற்றுமுன் இந்திய அணி 2 ஓவர்களில் விக்கெட் இழப்பின்றி 15 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.

12 பந்துகளில் அரைசதம்.. 32 பந்துகளில் சதம்.. அபிஷேக் சர்மா அதிரடி ஆட்டம்..

12 பந்துகளில் அரைசதம்.. 32 பந்துகளில் சதம்.. அபிஷேக் சர்மா அதிரடி ஆட்டம்..சையத் முஷ்டாக் அலி டி20 தொடரில் பஞ்சாப் அணியின் கேப்டன் அபிஷேக் சர்மா, பெங்கால் அணிக்கு எதிராக விளையாடியபோது அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி சாதனை படைத்தார்.

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 அட்டவணை வெளியீடு: முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி - மும்பை மோதல்!

மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 அட்டவணை வெளியீடு: முதல் போட்டியில் ஆர்சிபி - மும்பை மோதல்!இந்தியாவில் ஆண்களுக்கான ஐபிஎல் தொடரை போலவே தொடங்கப்பட்ட மகளிர் பிரீமியர் லீக் டி20 கிரிக்கெட் தொடரின் நான்காவது சீசனுக்கான போட்டி அட்டவணை தற்போது வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

ஆசிய கோப்பை U-19 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு.. வைபவ் சூர்யவன்ஷி கேப்டன் இல்லையா?

ஆசிய கோப்பை U-19 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு.. வைபவ் சூர்யவன்ஷி கேப்டன் இல்லையா?துபாயில் டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. 15 பேர் கொண்ட இந்த அணிக்கு, மும்பையை சேர்ந்த 18 வயது பேட்ஸ்மேன் ஆயுஷ் மாத்ரே கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், விஹான் மல்ஹோத்ரா துணைக் கேப்டன் ஆவார்.

இந்திய மகளிர் அணியின் அடுத்த இலக்கு டி20 உலகக்கோப்பை.. இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்துடன் மோதல்..!

இந்திய மகளிர் அணியின் அடுத்த இலக்கு டி20 உலகக்கோப்பை.. இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்துடன் மோதல்..!வரலாற்று சிறப்புமிக்க மகளிர் உலகக்கோப்பை 2025 வெற்றியை தொடர்ந்து, இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி டிசம்பர் மாதத்தில் இலங்கைக்கு எதிராக ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 சர்வதேச தொடரில் விளையாடத் தயாராகியுள்ளது.

