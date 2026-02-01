ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 1 பிப்ரவரி 2026 (09:45 IST)

நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இந்தியா அதிரடி வெற்றி: 4-1 என்ற கணக்கில் டி20 தொடரை கைப்பற்றியது!

இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான டி20 தொடரின் ஐந்தாவது மற்றும் இறுதி போட்டி நேற்று நடைபெற்றது. ஏற்கனவே தொடரில் 3-1 என்ற கணக்கில் முன்னிலை பெற்றிருந்த இந்திய அணி, நேற்று நடந்த கடைசி போட்டியில் 46 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.
 
முதலில் பேட்டிங் செய்த இந்திய அணி, இளம் வீரர் இஷான் கிஷான் அதிரடியால் 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 271 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது. குறிப்பாக, தனது முதல் டி20 சர்வதேச சதத்தை பதிவு செய்த இளம் வீரர் இஷான் கிஷானின் ஆட்டம் ரசிகர்களை கட்டிப்போட்டது. பின்னர் 272 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடினமான இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி, இந்திய பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 19 ஓவர்களில் 225 ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது.
 
இதன் மூலம் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் இந்தியா கைப்பற்றி சாதனை படைத்துள்ளது. 
 
Edited by Siva

திடீரென இன்ஸ்டாவிலிருந்து வெளியேறிய விராட் கோலி.. அனுஷ்காவிடம் காரணம் கேட்கும் ரசிகர்கள்..!

திடீரென இன்ஸ்டாவிலிருந்து வெளியேறிய விராட் கோலி.. அனுஷ்காவிடம் காரணம் கேட்கும் ரசிகர்கள்..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலி, சமூக வலைத்தளமான இன்ஸ்டாகிராமில் எப்போதும் மிகவும் ஆக்டிவாக இருப்பவர். உலக அளவில் அதிக பின்தொடர்பாளர்களை கொண்ட விளையாட்டு வீரர்களில் ஒருவரான இவரது பக்கத்தை சுமார் 275 மில்லியன் ரசிகர்கள் பின்தொடர்ந்து வந்தனர். இந்நிலையில், யாரும் எதிர்பாராத விதமாக விராட் கோலி தனது இன்ஸ்டாகிராம் கணக்கை திடீரென டிஆக்டிவேட் செய்திருப்பது அவரது ரசிகர்களிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவுக்கு எதிரான 4வது டி20 போட்டி.. நியூசிலாந்து அபார வெற்றி..!

இந்தியாவுக்கு எதிரான 4வது டி20 போட்டி.. நியூசிலாந்து அபார வெற்றி..!இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. நேற்று நடைபெற்ற தொடரின் நான்காவது போட்டியில், நியூசிலாந்து அணி 50 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று இந்தியாவிற்கு அதிர்ச்சி அளித்தது.

சூதாட்ட புகார் எதிரொலி.. முக்கிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு ஐசிசி தடை.. 14 நாட்களுக்குள் விளக்கம் தர உத்தரவு..!

சூதாட்ட புகார் எதிரொலி.. முக்கிய கிரிக்கெட் வீரருக்கு ஐசிசி தடை.. 14 நாட்களுக்குள் விளக்கம் தர உத்தரவு..!அமெரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரரான ஆரோன் ஜோன்ஸ் சூதாட்ட புகாரில் சிக்கி, சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சிலால் இடைக்கால தடை விதிக்கப்பட்டிருப்பது கிரிக்கெட் உலகில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மகளிர் ஐபிஎல் போட்டியில் முதல் சதம்.. உலக சாதனை செய்த வீராங்கனை..!

மகளிர் ஐபிஎல் போட்டியில் முதல் சதம்.. உலக சாதனை செய்த வீராங்கனை..!மகளிர் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் தற்போது உச்சகட்ட விறுவிறுப்புடன் நடைபெற்று வருகிறது. இந்த தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை நாட் ஷிவர் ப்ரண்ட் அபாரமாக விளையாடி மகளிர் ஐபிஎல் வரலாற்றின் முதல் சதத்தை பதிவு செய்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளார்.

10 ஓவர்களில் சோலியை முடித்த இந்திய அணி.. அபிஷேக் சர்மாவின் வரலாற்று சாதனை..!

10 ஓவர்களில் சோலியை முடித்த இந்திய அணி.. அபிஷேக் சர்மாவின் வரலாற்று சாதனை..!கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது டி20 போட்டியில், இந்திய அணி 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

