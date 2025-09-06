ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிரான டெஸ்ட் போட்டி: இந்தியா ஏ அணி அறிவிப்பு
ஆஸ்திரேலியா ஏ அணிக்கு எதிராக இந்தியாவில் நடைபெறவுள்ள இரண்டு நாட்கள் கொண்ட போட்டிக்கான இந்திய ஏ அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. இந்த போட்டிகள் செப்டம்பர் 16 மற்றும் 23 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும்.
இந்த இரு போட்டிகளுக்கும் ஷிரேயாஸ் அய்யர் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். அணியில் உள்ள மற்ற முக்கிய வீரர்கள் பின்வருமாறு: அபிமன்யு ஈஸ்வரன், என். ஜெகதீசன் (விக்கெட் கீப்பர்), சாய் சுதர்சன், துருவ் ஜுரல் (துணை கேப்டன் & விக்கெட் கீப்பர்), தேவ்தத் படிக்கல், ஹர்ஷத் துபே, ஆயுஷ் பதோனி, நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, துஷார் கோட்டியன், பிரசித் கிருஷ்ணா, குர்னூர் ப்ரார், கலீல் அகமது, மனவ் சுதர் மற்றும் யாஷ் தாக்கூர்.
முதல் போட்டியில் விளையாடாத கே.எல்.ராகுல் மற்றும் முகமது சிராஜ் ஆகியோர் இரண்டாவது போட்டியில் இணைவார்கள் என்று பிசிசிஐ தெரிவித்துள்ளது.
இந்தத் தொடர், இளம் வீரர்களுக்கு சர்வதேச அளவில் தங்களது திறமையை வெளிப்படுத்த ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாக அமையும்.
Edited by Mahendran