தொடர்புடைய செய்திகள்
- சுப்மன் கில், இஷான் கிஷான்.. ரெண்டு பேருமே சதம்.. ஆப்கன் அணிக்கு எதிராக அதிரடி காட்டிய இந்தியா...
- இந்திய வீராங்கனையை அடித்தாரா பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்.. இணையத்தில் பரவும் அதிர்ச்சி வீடியோ
- உலக கோப்பையில் விளையாட விடாமல் சதி செய்தது எங்கள் நாட்டு கிரிக்கெட் போர்டு.. வங்கதேச கேப்டன் பகீர் புகார்..
- அஸ்வின், ஜடேஜா இல்லாத டெஸ்ட் போட்டி.. விக்கெட்டுக்களை குவிக்கும் புதிய ஸ்பின்னர்கள்..
- 15 வருஷத்தில் அஸ்வின், ஜடேஜா இல்லாத டெஸ்ட் போட்டி!. ஆப்கானிஸ்தானுடன் மோதும் இந்தியா!..
29 பந்துகளில் 94 ரன்கள்.. 10 பவுண்டரிகள், 8 சிக்ஸர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி...
இலங்கை ஏ அணியுடனான முத்தரப்பு ஒருநாள் தொடரின் இறுதிப்போட்டி இன்று தம்புள்ளையில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. டாஸ் வெற்றி பெற்ற இலங்கை ஏ அணி முதலில் பந்துவீச தீர்மானித்தது. இதன்படி களமிறங்கிய இந்தியா ஏ அணி, தொடக்கம் முதலே அதிரடியான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறது.
தொடக்க வீரர்களான பிரியான்ஷ் ஆர்யா மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இருவரும் பந்துகளை மைதானத்தின் நாலாபுறமும் சிதறடித்து வலுவான அடித்தளம் அமைத்து கொடுத்தனர். வைபவ் சூர்யவன்ஷி 10 பவுண்டர்கள், 8 சிக்சர்களுடன் 94 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தாலும், இந்தியா ஏ அணியின் ரன் வேகம் குறையவில்லை.
தற்போது களத்தில் கேப்டன் திலக் வர்மா மற்றும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் ஆகியோர் நிதானமாகவும், அதே சமயம் அதிரடியாகவும் விளையாடி வருகின்றனர். 14.4 ஓவர்கள் முடிவில் இந்தியா ஏ அணி 2 விக்கெட்டுகளை இழந்து 152 ரன்களைக் கடந்து வலுவான நிலையில் உள்ளது.
இன்றைய போட்டியில் இந்திய பேட்ஸ்மேன்களின் அபாரமான ஆட்டம் ரசிகர்களை வெகுவாகக் கவர்ந்துள்ளது. இலங்கை ஏ அணியின் பந்துவீச்சாளர்கள் விக்கெட் எடுக்கப் போராடி வருகின்றனர். கோப்பையை வெல்லும் முனைப்பில் இந்திய வீரர்கள் களத்தில் மிரட்டி வருகின்றனர்.
Edited by Siva
சுப்மன் கில், இஷான் கிஷான்.. ரெண்டு பேருமே சதம்.. ஆப்கன் அணிக்கு எதிராக அதிரடி காட்டிய இந்தியா...
இந்திய வீராங்கனையை அடித்தாரா பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்.. இணையத்தில் பரவும் அதிர்ச்சி வீடியோ
பெண்கள் டி20 உலகக்கோப்பை 2026 தொடரில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த ஆட்டத்திற்கு மத்தியில், சமூக ஊடகங்களில் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் வீடியோ வைரலாக பரவியது. அதில், பாகிஸ்தான் வீராங்கனை ஒருவர் இந்திய பேட்டரை பிட்ச்சின் நடுவே தாக்குவது போன்றும், நடுவர்களும் மற்ற வீராங்கனைகளும் அவர்களை தடுத்து பிரிப்பது போன்றும் காட்சிகள் இருந்தன. இதை பார்த்த இருநாட்டு ரசிகர்களும் அதிர்ச்சியடைந்து, உண்மையில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததா என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
உலக கோப்பையில் விளையாட விடாமல் சதி செய்தது எங்கள் நாட்டு கிரிக்கெட் போர்டு.. வங்கதேச கேப்டன் பகீர் புகார்..
2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்ய வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஐசிசி மற்றும் பிசிசிஐ பலமுறை உறுதியளித்தும் வங்கதேசம் பிடிவாதமாக விலகியதால், அவர்களுக்கு பதிலாக ஸ்காட்லாந்து அணி சேர்க்கப்பட்டது.