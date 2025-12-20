சனி, 20 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 20 டிசம்பர் 2025 (14:43 IST)

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்.. 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிப்பு..!

ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர்.. 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணி அறிவிப்பு..!
2026-ஆம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கான 15 பேர் கொண்ட இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. 
 
நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன் சூர்யகுமார் யாதவ் கேப்டனாகவும், ஆல்-ரவுண்டர் அக்‌ஷர் படேல் துணை கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த அணியில் ஃபார்மில் இல்லாத ஷுப்மன் கில் நீக்கப்பட்டு, அதிரடி ஆட்டக்காரர் இஷான் கிஷன் மீண்டும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.
 
அணியில் அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா, ஹார்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, ரிங்கு சிங் ஆகிய பேட்ஸ்மேன்களும், ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா,  குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி மற்றும் வாஷிங்டன் சுந்தர் ஆகிய பவுலர்களும் இணைந்துள்ளனர். 
 
உலகக் கோப்பைக்கு முன்பாக நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரிலும் இதே அணியே விளையாடும். இப்போட்டிகள் பிப்ரவரி 7 முதல் மார்ச் 8 வரை நடைபெற உள்ளன.
 
இந்திய அணி விவரம்: சூர்யகுமார் யாதவ் (கேப்டன்), அக்‌ஷர் படேல் (துணை கேப்டன்), அபிஷேக் சர்மா, சஞ்சு சாம்சன், திலக் வர்மா, ஹார்திக் பாண்டியா, ஷிவம் துபே, ரிங்கு சிங், ஜஸ்ப்ரீத் பும்ரா, ஹர்ஷித் ராணா, அர்ஷ்தீப் சிங், குல்தீப் யாதவ், வருண் சக்கரவர்த்தி, வாஷிங்டன் சுந்தர், இஷான் கிஷன்.
 
Edited by Mahendran

பனி நேரத்தில் ஏன் வட இந்தியாவில் கிரிக்கெட் போட்டி.. தென்னிந்தியாவுக்கு மாற்றுங்கள்: சசிதரூர்

பனி நேரத்தில் ஏன் வட இந்தியாவில் கிரிக்கெட் போட்டி.. தென்னிந்தியாவுக்கு மாற்றுங்கள்: சசிதரூர்வட இந்தியாவில் நிலவும் கடுமையான பனிமூட்டம் காரணமாக, இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான கிரிக்கெட் போட்டிகளை தென்னிந்தியாவுக்கு மாற்ற வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் எம்.பி. சசி தரூர் பிசிசிஐ-யை வலியுறுத்தியுள்ளார்.

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 4-வது டி20 போட்டி ரத்து.. ரசிகர்களுக்கு டிக்கெட் ரீபண்ட் கிடையாதா?

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 4-வது டி20 போட்டி ரத்து.. ரசிகர்களுக்கு டிக்கெட் ரீபண்ட் கிடையாதா?இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா இடையிலான 4-வது டி20 போட்டி லக்னோவில் கடும் மூடுபனி காரணமாக ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் ரத்து செய்யப்பட்டது. இதனால் ஏமாற்றமடைந்த ரசிகர்களுக்கு டிக்கெட் கட்டணத்தை திருப்பி அளிப்பது குறித்து பிசிசிஐ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைகியா முக்கிய விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 4வது போட்டி ரத்து.. 5வது போட்டியில் இருந்து சுப்மன் கில் விலகல்..!

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 4வது போட்டி ரத்து.. 5வது போட்டியில் இருந்து சுப்மன் கில் விலகல்..!இந்தியா மற்றும் தென் ஆப்ரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான நான்காவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டி, லக்னோவில் நிலவிய அடர் மூடுபனி மற்றும் மோசமான காற்றின் தரம் காரணமாக ரத்து செய்யப்பட்டது.

மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே மிஸ் செய்த 5 பிரபல வீரர்கள்.. சோகத்துடன் ஒரு பதிவு..

மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே மிஸ் செய்த 5 பிரபல வீரர்கள்.. சோகத்துடன் ஒரு பதிவு..துபாயில் நடைபெற்ற 2025 ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தான் குறிவைத்த வீரர்களின் பட்டியலை சுவாரஸ்யமான வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மூலம் வெளியிட்டு அவர்களை ஏலம் எடுக்க முடியவில்லை என சோகத்துடன் தெரிவித்துள்ளது. ஏலத்திற்கு முன்பே சில குறிப்பிட்ட வீரர்களை வாங்குவோம் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்களுக்காக தயார் செய்யப்பட்டிருந்த 'வெல்கம்' போஸ்டர்களை அணி நிர்வாகம் தற்போது பகிர்ந்துள்ளது.

சிஎஸ்கே அணிக்கு நஷ்டத்தை உண்டாக்கினாரா அஸ்வின்.. வழக்கம் போல் நகைச்சுவையுடன் பதிலடி..!

சிஎஸ்கே அணிக்கு நஷ்டத்தை உண்டாக்கினாரா அஸ்வின்.. வழக்கம் போல் நகைச்சுவையுடன் பதிலடி..!ஐபிஎல் மினி ஏலத்தின் போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ரகசியங்களை அஸ்வின் கசியவிட்டதாக எழுந்த புகார்களுக்கு, அவர் தனது டிரேட்மார்க் பாணியில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com