  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
  4. IND vs NZ 3rd T20I LIVE Score: Abhishek Sharma and Vaibhav Sooryavanshi Lead India's Charge in 199-Run Chase Against New Zealand
Written By SIVA SIVA

இந்தியா vs நியூசிலாந்து 3-வது டி20: 199 ரன்கள் இலக்கை நோக்கி இந்தியா அதிரடி சேஸிங்..

IND vs NZ
Written By: SIVA
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (14:42 IST)
google-news
இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் 3-வது போட்டி வெலிங்டனில் உள்ள ஹென்றி மைதானத்தில் நடைபெற்று வருகிறது. தொடரின் முதல் இரு போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்று 2-0 என முன்னிலையில் உள்ள ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான இந்திய அணி, இப்போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரைக் கைப்பற்றும் முனைப்பில் உள்ளது.
 
இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்தியா பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது. முதலில் பேட்டிங் செய்த நியூசிலாந்து அணி 20 ஓவர்களில் 3 விக்கெட் இழப்பிற்கு 198 ரன்கள் குவித்தது. நியூசிலாந்து தரப்பில் டேரில் மிட்செல் அதிரடியாக விளையாடி 89* ரன்களும் (52 பந்துகள்), ஃபின் ஆலன் 40 ரன்களும், பிவோன் ஜேக்கப்ஸ் 39* ரன்களும் சேர்த்தனர். இந்திய தரப்பில் நிதிஷ் குமார் ரெட்டி, அக்சர் படேல் மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தினர்.
 
தொடர்ந்து 199 ரன்கள் என்ற கடினமான இலக்கை நோக்கி களமிறங்கிய இந்திய அணிக்கு, தொடக்க ஆட்டக்காரர்களான அபிஷேக் சர்மா மற்றும் வைபவ் சூரியவன்ஷி ஆகியோர் அதிரடியான தொடக்கத்தை அளித்து ரன் வேட்டையை தொடங்கியுள்ளனர். அபிஷேக் 11 பந்தூகளில் 39 ரன்களும், வைபவ் சூர்யவன்ஷி 8 பந்துகளில் 19 ரன்களும் அடித்து விளையாடி வருகின்றனர்.. 
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
2027 ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலம் எப்போது? போட்டி அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?

2027 ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலம் எப்போது? போட்டி அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?

2027 ஐபிஎல் தொடருக்கான மினி ஏலம் எப்போது? போட்டி அட்டவணை எப்போது ரிலீஸ்?ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கான மினி ஏலம் வரும் டிசம்பர் 16-ஆம் தேதி கோவாவில் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. நவம்பர் 15-ஆம் தேதிக்குள் தக்கவைக்கப்படும் வீரர்களின் பட்டியலை அணிகள் இறுதி செய்ய வேண்டும். மேலும், இந்த ஏலம் நடைபெறும்போது இந்தியா - இலங்கை இடையேயான இரண்டாவது ஒருநாள் போட்டியும் பெங்களூருவில் நடைபெறவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது.. பொல்லார்ட் கூறியதை உறுதி செய்த சிஎஸ்கே சி.இ.ஓ

ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது.. பொல்லார்ட் கூறியதை உறுதி செய்த சிஎஸ்கே சி.இ.ஓதென்னாப்பிரிக்காவில் நடைபெறவுள்ள வரவிருக்கும் SA20 லீக் தொடரில், ஜோபர்க் சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக தான் விளையாட முடியாது என்று மேற்கிந்தியத் தீவுகள் அணியின் அதிரடி ஆல்-ரவுண்டர் கீரன் பொல்லார்ட் அணி நிர்வாகத்திடம் தெரிவித்துள்ளார்.

ஐபிஎல் 2027 தொடரில் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவாரா? மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகே முடிவு!

ஐபிஎல் 2027 தொடரில் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவாரா? மருத்துவ பரிசோதனைக்கு பிறகே முடிவு!சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் நட்சத்திர வீரருமான எம்.எஸ். தோனி, ஐபிஎல் 2027 தொடரில் விளையாடுவது குறித்து இன்னும் இறுதி முடிவு எடுக்கவில்லை. அடுத்த சீசனுக்கு முன்பாகத் தனது உடல் தகுதி மற்றும் மருத்துவப் பரிசோதனை முடிவுகளைப் பொறுத்தே களமிறங்குவது குறித்துத் தீர்மானிக்கப்படும் எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி: சரிவை சந்திக்கும் ஜிம்பாப்வே அணி!

இந்தியா - ஜிம்பாப்வே மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி: சரிவை சந்திக்கும் ஜிம்பாப்வே அணி!வடோதராவில் நடைபெற்று வரும் இந்தியா மற்றும் ஜிம்பாப்வே அணிகளுக்கு இடையேயான முதல் மகளிர் ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில், இந்திய பந்துவீச்சாளர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் ஜிம்பாப்வே அணி ஆரம்பத்திலேயே தடுமாறி வருகிறது. போட்டியின் தொடக்கத்தில் இருந்து இந்தியப் பந்துவீச்சாளர்கள் அபாரமாகச் செயல்பட்டு எதிரணிக்கு அழுத்தம் கொடுத்து வருகின்றனர்.

முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி ஆட்டம்.. நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய இந்தியா...

முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் சஞ்சு சாம்சன் அதிரடி ஆட்டம்.. நியூசிலாந்தை வீழ்த்திய இந்தியா...நியூசிலாந்திற்கு எதிரான முதல் டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி 4 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் த்ரில் வெற்றி பெற்றுள்ளது.