இந்தியா - பாகிஸ்தான் இறுதி போட்டி.. இந்தியாவுக்கு 338 இலக்கு கொடுத்த பாகிஸ்தான்...
ஆசிய கோப்பை 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி ஓமன் நாட்டின் அல் அமெராட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 337 ரன்கள் குவித்தது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் உஸ்மான் கான் சிறப்பாக விளையாடி 111 பந்துகளில் 107 ரன்கள் எடுத்து சதம் விளாசினார். அப்துல் காதிர் அதிரடியாக ஆடி 54 பந்துகளில் 80 ரன்களும், கேப்டன் ஃபர்ஹான் யூசுப் 63 ரன்களும் சேர்த்து அணிக்கு வலு சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் காவ்யா பரேஷ் படேல் 4 விக்கெட்டுகளையும், சிகுருபதி வெங்கட 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
338 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி இந்திய 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணி களமிறங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாகக் களமிறங்கிய கேப்டன் லக்ஷ்யா ராய்ச்சந்தனி மற்றும் ஆரியவீர் சேவாக் ஜோடி நிதானமான மற்றும் சிறப்பான தொடக்கத்தைக் கொடுத்துள்ளது. குறிப்பாக ஆரியவீர் சேவாக் அரைசதம் கடந்து விளையாடி வருகிறார். 15.2 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி விக்கெட் இழப்பின்றி 82 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. வெற்றிக்கு இன்னும் 256 ரன்கள் தேவைப்படும் நிலையில் போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.