  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
  4. IND U19 vs PAK U19 Asia Cup Final: Aaryavir Sehwag Hits Fifty as India Chases 338 Against Pakistan
Written By SIVA SIVA

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இறுதி போட்டி.. இந்தியாவுக்கு 338 இலக்கு கொடுத்த பாகிஸ்தான்...

இந்தியா vs பாகிஸ்தான்
Written By: SIVA
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (15:50 IST)
google-news
ஆசிய கோப்பை 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி ஓமன் நாட்டின் அல் அமெராட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.
 
அதன்படி களமிறங்கிய பாகிஸ்தான் அணி நிர்ணயிக்கப்பட்ட 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 337 ரன்கள் குவித்தது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் உஸ்மான் கான் சிறப்பாக விளையாடி 111 பந்துகளில் 107 ரன்கள் எடுத்து சதம் விளாசினார். அப்துல் காதிர் அதிரடியாக ஆடி 54 பந்துகளில் 80 ரன்களும், கேப்டன் ஃபர்ஹான் யூசுப் 63 ரன்களும் சேர்த்து அணிக்கு வலு சேர்த்தனர். இந்திய அணி தரப்பில் காவ்யா பரேஷ் படேல் 4 விக்கெட்டுகளையும், சிகுருபதி வெங்கட 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
 
338 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கி இந்திய 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணி களமிறங்கியது. தொடக்க ஆட்டக்காரர்களாகக் களமிறங்கிய கேப்டன் லக்ஷ்யா ராய்ச்சந்தனி மற்றும் ஆரியவீர் சேவாக் ஜோடி நிதானமான மற்றும் சிறப்பான தொடக்கத்தைக் கொடுத்துள்ளது. குறிப்பாக ஆரியவீர் சேவாக் அரைசதம் கடந்து விளையாடி வருகிறார். 15.2 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி விக்கெட் இழப்பின்றி 82 ரன்கள் எடுத்துள்ளது. வெற்றிக்கு இன்னும் 256 ரன்கள் தேவைப்படும் நிலையில் போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
டக் அவுட்டில் சாதனை செய்த விராத் கோஹ்லி.. சச்சினை சமன் செய்தார்...

15 வயதில் கேப்டனாகி சாதனை.. புதிய உலக சாதனையை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி...

15 வயதில் கேப்டனாகி சாதனை.. புதிய உலக சாதனையை படைத்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி...இந்திய கிரிக்கெட்டின் இளம் நட்சத்திர வீரரான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, ஆடவர் டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் மிக இளம் வயது கேப்டன் என்ற புதிய உலக சாதனையை படைத்துள்ளார். 2026-27 சையத் முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் சவுராஷ்டிரா அணிக்கு எதிரான தொடக்க ஆட்டத்தில் பீகார் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டதன் மூலம் அவர் இந்த வரலாற்று மைல்கல்லை எட்டியுள்ளார்.

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இறுதி போட்டி.. இந்தியாவுக்கு 338 இலக்கு கொடுத்த பாகிஸ்தான்...

இந்தியா - பாகிஸ்தான் இறுதி போட்டி.. இந்தியாவுக்கு 338 இலக்கு கொடுத்த பாகிஸ்தான்...ஆசிய கோப்பை 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப் போட்டி ஓமன் நாட்டின் அல் அமெராட் மைதானத்தில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்தி வருகின்றன. டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணி முதலில் பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது.

டக் அவுட்டில் சாதனை செய்த விராத் கோஹ்லி.. சச்சினை சமன் செய்தார்...

டக் அவுட்டில் சாதனை செய்த விராத் கோஹ்லி.. சச்சினை சமன் செய்தார்...நியூசிலாந்துக்கு எதிரான மூன்றாவது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி மோசமான தோல்வியை சந்தித்ததுடன், நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி ஒரு விரும்பத்தகாத சாதனையில் சச்சின் டெண்டுல்கரின் பெயருடன் இணைந்துள்ளார்.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 4வது போட்டி.. 333 டார்கெட்.. 89 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்.. படுதோல்வி அடைந்த இந்தியா...

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 4வது போட்டி.. 333 டார்கெட்.. 89 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட்.. படுதோல்வி அடைந்த இந்தியா...மவுண்ட் மாங்கானுவில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 4-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி 244 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மோசமான தோல்வியை சந்தித்தது.

அணி மாறும் விவகாரம்.. ஹர்திக் பாண்டியா செய்தது மிகப்பெரிய தவறு... முகமது கைஃப் கருத்து..

அணி மாறும் விவகாரம்.. ஹர்திக் பாண்டியா செய்தது மிகப்பெரிய தவறு... முகமது கைஃப் கருத்து..ஐபிஎல் 2027 தொடருக்கு முன்னதாக மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே நடைபெற்றுள்ள வீரர்கள் பரிமாற்றம் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.