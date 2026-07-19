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உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி.. நாளை பள்ளி, கல்லூரிகள் விடுமுறை..
உலகக்கோப்பை கால்பந்து இறுதிப்போட்டி நடைபெறுவதை முன்னிட்டு, கேரளாவில் நாளை அதாவது ஜூலை 20ஆம் தேதி அனைத்து கல்வி நிறுவனங்களுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த தகவலை அம்மாநில முதல்வர் வி.டி. சதீசன் உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இருப்பினும், முன்னரே திட்டமிடப்பட்ட பொதுத்தேர்வுகள் மற்றும் பல்கலைக்கழக தேர்வுகள் எவ்வித மாற்றமும் இன்றி திட்டமிட்டபடி நடைபெறும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கால்பந்து மீதான மக்களின் அதீத ஆர்வத்தையும், இறுதிப்போட்டியை காணும் விருப்பத்தையும் கருத்தில் கொண்டு இந்த விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளதாக பார்க்கப்படுகிறது.
கேரளாவில் கால்பந்து விளையாட்டுக்கு இருக்கும் பெரும் வரவேற்புக்கு இது ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டாகும். இந்த விடுமுறை அறிவிப்பு, மாணவர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
Edited by Siva