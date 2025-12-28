ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : ஞாயிறு, 28 டிசம்பர் 2025 (09:52 IST)

இந்திய U19 அணியின் கேப்டனாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி நியமனம்.. 14 வயதில் அணியின் தலைவராகி சாதனை..
இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு புதிய மைல்கல்லாக, வெறும் 14 வயதே ஆன இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய 19 வயதுக்குட்பட்டோர் அணியின் கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். 
 
ஆசிய கோப்பை தொடரின் பாதியில் தற்போதைய கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே காயம் காரணமாக விலகியதை அடுத்து, இந்த அதிரடி முடிவை பிசிசிஐ எடுத்துள்ளது. இதன் மூலம் மிகச்சிறிய வயதில் இந்திய அணியை வழிநடத்தும் கேப்டன் என்ற வரலாற்று சாதனையை வைபவ் படைத்துள்ளார்.
 
பீகார் மாநிலத்தை சேர்ந்த வைபவ் சூர்யவன்ஷி, சமீபத்தில் ஆஸ்திரேலிய U19 அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அதிவேக சதம் விளாசி அனைவரது கவனத்தையும் ஈர்த்தார். அவரது அபாரமான பேட்டிங் திறமை மற்றும் களத்தில் காட்டும் முதிர்ச்சி ஆகியவை அவரை இந்த உயரிய பொறுப்புக்குத் தகுதியானவராக மாற்றியுள்ளது. 
 
முன்னதாக ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியால் 1.10 கோடி ரூபாய்க்கு ஏலம் எடுக்கப்பட்டு, ஐபிஎல் வரலாற்றில் இளம் வீரர் என்ற சாதனையை ஏற்கனவே நிகழ்த்தியிருந்தார்.
 
வைபவ்வின் இந்த அசுர வளர்ச்சி இந்திய கிரிக்கெட்டின் எதிர்காலம் பிரகாசமாக இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.
 
Edited by Siva

3வது டி20 போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி.. தொடரை இழந்த இலங்கை வாஷ் அவுட் ஆகுமா?இலங்கை அணிக்கு எதிரான மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய அணி அபாரமாக கைப்பற்றியுள்ளது. ஏற்கனவே இரண்டு போட்டிகளில் வென்றிருந்த நிலையில், நேற்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற மூன்றாவது போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை உறுதி செய்தது.

ரூ.7 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயருக்கு ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு இல்லையா? கும்ளே கருத்தால் சர்ச்சைஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஆல்ரவுண்டர் வெங்கடேஷ் ஐயர் தொடக்கத்திலேயே இடம் பெறுவது கடினம் என்று இந்திய ஜாம்பவான் அனில் கும்ப்ளே தெரிவித்துள்ளார்.

13 பந்துகளில் 38 ரன்கள்.. அதில் 36 ரன்கள் பவுண்டரிகள், சிக்சர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய ருத்ராஜ்..!விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், மகாராஷ்டிரா அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீண்டும் ஒருமுறை தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

152 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆன ஆஸ்திரேலியா.. ஆனால் இங்கிலாந்தை 110 ரன்களுக்கு சுருட்டி சாதனை..!மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று தொடங்கிய இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கிடையிலான வரலாற்று சிறப்புமிக்க 4வது ஆசஸ் டெஸ்ட் போட்டி கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Webdunia
