பும்ரா அபார பந்துவீச்சு.. நியூசிலாந்து 70 ரன்களுக்கு 3 விக்கெட்.. அதன்பின் அதிரடி.. சதமடித்து அசத்திய வீரர்...
நியூசிலாந்தின் வெலிங்டன் பேசின் ரிசர்வ் மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் இந்தியாவுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட் போட்டியின் முதல் நாளில், தொடக்க சரிவிலிருந்து மீண்டு நியூசிலாந்து அணி வலுவான நிலையை எட்டியுள்ளது.
டாஸ் வென்ற இந்திய அணியின் கேப்டன் சுப்மன் கில் முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார். இந்திய வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஜஸ்பிரித் பும்ராவின் துல்லியமான பந்துவீச்சால் நியூசிலாந்து அணி ஆரம்பத்திலேயே தடுமாறியது.
கேப்டன் டாம் லாதம் (0), டெவான் கான்வே (4), ரச்சின் ரவீந்திரா (15), டேரில் மிட்செல் (1) மற்றும் டாம் பிளண்டெல் (5) ஆகியோர் அடுத்தடுத்து ஆட்டமிழந்ததால், நியூசிலாந்து 70 ரன்களுக்கு 5 விக்கெட்டுகளை இழந்து தவித்தது. இந்தியத் தரப்பில் பும்ரா 3 விக்கெட்டுகளையும், அன்ஷுல் கம்போஜ் மற்றும் ஆகாஷ் தீப் தலா 1 விக்கெட்டையும் வீழ்த்தினர்.
இக்கட்டான நிலையில் ஜோடி சேர்ந்த ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் மற்றும் கிளென் பிலிப்ஸ் ஆகியோர் இந்தியப் பந்துவீச்சைத் திறம்பட எதிர்கொண்டு அணியை மீட்டனர். பொறுப்புடன் ஆடிய ஹென்றி நிக்கோல்ஸ் தனது 12-வது டெஸ்ட் சதத்தைப் பூர்த்தி செய்து 103 ரன்களுடனும், கிளென் பிலிப்ஸ் 86 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். 74.2 ஓவர்கள் முடிவில் நியூசிலாந்து 5 விக்கெட் இழப்பிற்கு 225 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.