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சுப்மன் கில், இஷான் கிஷான்.. ரெண்டு பேருமே சதம்.. ஆப்கன் அணிக்கு எதிராக அதிரடி காட்டிய இந்தியா...
லக்னோவில் உள்ள ஏகானா மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அசுர வேகத்தில் ரன்களை குவித்து வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
ஆட்டத்தின் துவக்கத்திலேயே யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 4 ரன்களிலும், ரோஹித் சர்மா 48 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். ஆனால், அதன் பின் ஜோடி சேர்ந்த சுப்மன் கில் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தனர். அதிரடியாக விளையாடிய சுப்மன் கில் 77 பந்துகளில் சதம் விளாசினார். அவரை தொடர்ந்து விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷனும் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 71 பந்துகளில் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
36 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 308 ரன்கள் குவித்து மிகவும் வலுவான நிலையில் உள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி சுப்மன் கில் 134 ரன்களுடனும், இஷான் கிஷன் 113 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இவர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் இந்திய அணியின் ரன் ரேட் 8.55 ஆக உள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ரஷீத் கான் மற்றும் முகமது சலீம் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தியுள்ளனர்.
Edited by Siva
சுப்மன் கில், இஷான் கிஷான்.. ரெண்டு பேருமே சதம்.. ஆப்கன் அணிக்கு எதிராக அதிரடி காட்டிய இந்தியா...
இந்திய வீராங்கனையை அடித்தாரா பாகிஸ்தான் பந்துவீச்சாளர்.. இணையத்தில் பரவும் அதிர்ச்சி வீடியோ
பெண்கள் டி20 உலகக்கோப்பை 2026 தொடரில், பாகிஸ்தானுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 64 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது. இந்த ஆட்டத்திற்கு மத்தியில், சமூக ஊடகங்களில் ஒரு அதிர்ச்சியூட்டும் வீடியோ வைரலாக பரவியது. அதில், பாகிஸ்தான் வீராங்கனை ஒருவர் இந்திய பேட்டரை பிட்ச்சின் நடுவே தாக்குவது போன்றும், நடுவர்களும் மற்ற வீராங்கனைகளும் அவர்களை தடுத்து பிரிப்பது போன்றும் காட்சிகள் இருந்தன. இதை பார்த்த இருநாட்டு ரசிகர்களும் அதிர்ச்சியடைந்து, உண்மையில் இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்ததா என்று கேள்வி எழுப்பினர்.
உலக கோப்பையில் விளையாட விடாமல் சதி செய்தது எங்கள் நாட்டு கிரிக்கெட் போர்டு.. வங்கதேச கேப்டன் பகீர் புகார்..
2026 டி20 உலகக் கோப்பை தொடரில் பாதுகாப்பு காரணங்களை கூறி இந்தியாவுக்கு பயணம் செய்ய வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம் மறுப்பு தெரிவித்தது சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது. ஐசிசி மற்றும் பிசிசிஐ பலமுறை உறுதியளித்தும் வங்கதேசம் பிடிவாதமாக விலகியதால், அவர்களுக்கு பதிலாக ஸ்காட்லாந்து அணி சேர்க்கப்பட்டது.