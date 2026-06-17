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Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (16:17 IST)

சுப்மன் கில், இஷான் கிஷான்.. ரெண்டு பேருமே சதம்.. ஆப்கன் அணிக்கு எதிராக அதிரடி காட்டிய இந்தியா...

India vs Afghanistan 2nd ODI
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (16:16 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (16:17 IST)
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லக்னோவில் உள்ள ஏகானா மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அசுர வேகத்தில் ரன்களை குவித்து வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.
 
ஆட்டத்தின் துவக்கத்திலேயே யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் 4 ரன்களிலும், ரோஹித் சர்மா 48 ரன்களிலும் ஆட்டமிழந்தனர். ஆனால், அதன் பின் ஜோடி சேர்ந்த சுப்மன் கில் மற்றும் இஷான் கிஷன் ஆகியோர் ஆப்கானிஸ்தான் பந்துவீச்சை நாலாபுறமும் சிதறடித்தனர். அதிரடியாக விளையாடிய சுப்மன் கில் 77 பந்துகளில் சதம் விளாசினார். அவரை தொடர்ந்து விக்கெட் கீப்பர் இஷான் கிஷனும் அதிரடி ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி 71 பந்துகளில் தனது சதத்தைப் பதிவு செய்தார்.
 
36 ஓவர்கள் முடிவில் இந்திய அணி 2 விக்கெட் இழப்பிற்கு 308 ரன்கள் குவித்து மிகவும் வலுவான நிலையில் உள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி சுப்மன் கில் 134 ரன்களுடனும், இஷான் கிஷன் 113 ரன்களுடனும் களத்தில் உள்ளனர். இவர்களின் சிறப்பான ஆட்டத்தால் இந்திய அணியின் ரன் ரேட் 8.55 ஆக உள்ளது. ஆப்கானிஸ்தான் தரப்பில் ரஷீத் கான் மற்றும் முகமது சலீம் ஆகியோர் தலா 1 விக்கெட் வீழ்த்தியுள்ளனர்.
 
 
Edited by Siva
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Webdunia

சுப்மன் கில், இஷான் கிஷான்.. ரெண்டு பேருமே சதம்.. ஆப்கன் அணிக்கு எதிராக அதிரடி காட்டிய இந்தியா...

சுப்மன் கில், இஷான் கிஷான்.. ரெண்டு பேருமே சதம்.. ஆப்கன் அணிக்கு எதிராக அதிரடி காட்டிய இந்தியா...லக்னோவில் உள்ள ஏகானா மைதானத்தில் நடைபெற்று வரும் ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிரான 2-வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி அசுர வேகத்தில் ரன்களை குவித்து வருகிறது. இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற ஆப்கானிஸ்தான் அணி முதலில் பந்துவீச்சைத் தேர்வு செய்தது.

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