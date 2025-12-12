வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 12 டிசம்பர் 2025 (12:05 IST)

காம்பீர் செய்த மிகப்பெரிய தவறு.. சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங் வரிசை குறித்து விமர்சனம்...!

காம்பீர் செய்த மிகப்பெரிய தவறு.. சூர்யகுமார் யாதவ் பேட்டிங் வரிசை குறித்து விமர்சனம்...!
தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்தியா 51 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இந்த படுதோல்விக்கு பிறகு, தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீரின் தொடர்ச்சியான பேட்டிங் வரிசை மாற்றங்கள் குறித்து விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன. 
 
கேப்டன் சூர்யகுமார் யாதவை நான்காவது இடத்தில் களமிறக்கிய கம்பீரின் முடிவு குறித்து முன்னாள் வீரர்கள் ராபின் உத்தப்பா மற்றும் டேல் ஸ்டெய்ன் ஆகியோர் அதிருப்தி தெரிவித்தனர்.
 
ராபின் உத்தப்பா பேசுகையில், "நீங்கள் ஒரு பெரிய இலக்கை துரத்தும்போது, உங்கள் சிறந்த பேட்ஸ்மேன்கள் முன்னதாகவே களமிறங்க வேண்டும். அக்‌ஷர் படேலை பின்ச்-ஹிட்டராக அனுப்பியதில் எந்தப் பயனும் இல்லை. அவர் 21 பந்துகளில் 21 ரன்கள் எடுத்தது அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்றவில்லை," என்று கூறினார். 
 
டேல் ஸ்டெய்ன் இதை 'ஒரு பெரிய தவறு' என்று குறிப்பிட்டு, "சோதனை முயற்சிகளை தவிர்த்து, முக்கியமான போட்டிகளில் உங்கள் சிறந்த பேட்ஸ்மேன்களை கொண்டு எளிமையாக ஆடியிருக்க வேண்டும்" என்றார். 
 
கம்பீர் முதல் மூன்று இடங்களுக்கு நிலையான பேட்டிங் வரிசையை அமைக்க வேண்டும் என்றும் உத்தப்பா வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Siva

இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்தியா தோல்வி.. வரலாறு படைத்த தென்னாப்பிரிக்கா..!

இரண்டாவது டி20 போட்டியில் இந்தியா தோல்வி.. வரலாறு படைத்த தென்னாப்பிரிக்கா..!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டி20 போட்டி சண்டிகர் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த தென்னாப்பிரிக்க அணி 20 ஓவர்களில் நான்கு விக்கெட் இழப்பிற்கு 213 ரன்கள் எடுத்தது. தொடக்க ஆட்டக்காரர் குவிண்டன் டி காக் 90 ரன்கள் அதிரடியாக அடித்தார்.

விராத் கோஹ்லி, ரோஹித் சர்மா சம்பளம் ரூ.2 கோடி குறைக்கப்படுகிறதா? பிசிசிஐ முடிவுக்கு என்ன காரணம்?

விராத் கோஹ்லி, ரோஹித் சர்மா சம்பளம் ரூ.2 கோடி குறைக்கப்படுகிறதா? பிசிசிஐ முடிவுக்கு என்ன காரணம்?இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் A+, A, B, C என நான்கு பிரிவுகளின் கீழ் வீரர்களுக்கு மத்திய ஒப்பந்தங்களை வழங்குகிறது. செயல்திறன் மற்றும் டெஸ்ட் வடிவத்தில் பங்கேற்பதை பொறுத்து இந்த ஒப்பந்த ஊதியம் மாறுபடும்.

நடுவரை விரட்டி விரட்டி அடித்த வீரர்கள்.. கலவர பூமியான பாகிஸ்தான் மைதானம்..

நடுவரை விரட்டி விரட்டி அடித்த வீரர்கள்.. கலவர பூமியான பாகிஸ்தான் மைதானம்..பாகிஸ்தானில் நடைபெற்ற நேஷன்ஸ் கேம்ஸ் கால்பந்து போட்டியின் அரையிறுதி ஆட்டத்தின் முடிவில், பாகிஸ்தான் ஆர்மி அணிக்கும், WAPDA அணிக்கும் இடையே கடுமையான மோதல் வெடித்தது. இந்த போட்டியில் பாகிஸ்தான் ஆர்மி அணி 4-3 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது.

கிரிக்கெட்டை தவிர வேறு எதுவும் வேண்டாம்.. திருமண ரத்துக்கு பிறகு மனம் திறந்த ஸ்மிருதி மந்தனா..

கிரிக்கெட்டை தவிர வேறு எதுவும் வேண்டாம்.. திருமண ரத்துக்கு பிறகு மனம் திறந்த ஸ்மிருதி மந்தனா..இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா, கடந்த மாதம் உலகக்கோப்பை வெற்றிக்கு பிறகு, இசையமைப்பாளர் பலாஷ் முச்சலுடன் நிச்சயிக்கப்பட்ட திருமணத்தை ரத்து செய்தது உட்பட பல தனிப்பட்ட சவால்களை சந்தித்தார். அனைத்தையும் கடந்து, அவர் மீண்டும் கிரிக்கெட்டிற்கு திரும்பி, இலங்கை அணிக்கு எதிரான டி20 தொடருக்கான இந்திய அணியின் துணை கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார்.

பாகிஸ்தானுக்கு ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் அணியை அனுப்பலாமா? பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஆய்வு..!

பாகிஸ்தானுக்கு ஆஸ்திரேலியா கிரிக்கெட் அணியை அனுப்பலாமா? பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் ஆய்வு..!பாகிஸ்தானில் அடுத்த ஆண்டு ஜனவரியில் நடைபெற உள்ள மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடுவது குறித்து, கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா தற்போது ஆய்வு நடத்தி வருகிறது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com