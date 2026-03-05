வியாழன், 5 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 5 மார்ச் 2026 (10:20 IST)

இதுவரை ஜெயித்தது பெரிதில்லை.. இன்னும் 2 போட்டிகளில் ஜெயிக்க வேண்டும்: இந்திய அணியின் பயிற்சியாளர்

டி20 உலகக்கோப்பையின் அரையிறுதி சுற்று விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கொல்கத்தாவில் நேற்று நடந்த தென்னாப்பிரிக்கா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில் நியூசிலாந்து வென்றது. 
 
இன்று மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ள இரண்டாவது அரையிறுதியில், இந்திய அணி நடப்பு சாம்பியன் இங்கிலாந்தை எதிர்கொள்கிறது. இப்போட்டி குறித்து இந்திய அணியின் பந்துவீச்சு பயிற்சியாளர் மோர்னே மோர்க்கல் உற்சாகமான கருத்துகளை பகிர்ந்துள்ளார்.
 
இந்தியா இதுவரை எப்படி விளையாடியது என்பது கடந்த காலம், அடுத்த இரண்டு வெற்றிகளே உலகக்கோப்பையைத் தீர்மானிக்கும் என அவர் சுட்டிக்காட்டினார். 
 
ஒவ்வொரு ஆட்டத்திலும் ஒரு புதிய வீரர் பொறுப்பேற்று அணியை வெற்றிக்கு அழைத்து செல்வது இந்தியாவின் தனிச்சிறப்பு என்று அவர் புகழ்ந்தார். பலமான அணிகளுக்கு எதிராக விளையாடும் போது ரன்களை கட்டுப்படுத்துவது சவாலானது என்றாலும், இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் திட்டங்களை சரியாக செயல்படுத்துவார்கள் என அவர் நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.
 
இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இந்த போட்டியில், இந்திய வீரர்கள் தங்களின் முழுத்திறமையையும் வெளிப்படுத்த காத்திருக்கிறார்கள். வெற்றியை யாராலும் உறுதி செய்ய முடியாது என்றாலும், வான்கடே மைதானத்தில் இந்தியாவின் ஆதிக்கம் தொடரும் என ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
 
Edited by Siva

அரையிறுதி, இறுதி போட்டின்னாலே தெ.ஆப்பிரிக்காவுக்கு அலர்ஜி.. இன்னொரு தோல்வி..!

அரையிறுதி, இறுதி போட்டின்னாலே தெ.ஆப்பிரிக்காவுக்கு அலர்ஜி.. இன்னொரு தோல்வி..!சர்வதேச கிரிக்கெட் அரங்கில் முக்கிய போட்டியில் தோல்வி என்ற முத்திரை தென்னாப்பிரிக்க அணியை விட்டு நீங்குவதாக தெரியவில்லை. 2026 டி20 உலகக்கோப்பை அரையிறுதியில் நியூசிலாந்திடம் கண்ட தோல்வி, அந்த அணியின் ரசிகர்களுக்கு மீண்டுமொரு அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. கடந்த நான்கு ஆண்டுகளாக நாக்-அவுட் சுற்றுகளில் தென்னாப்பிரிக்கா சந்திக்கும் தொடர் தோல்விகள் ஒரு தீராத சாபமாகவே மாறிவிட்டது.

அரையிறுதியில் இந்தியாவை வீழ்த்துவது எங்களுக்கு ஸ்பெஷல்.. இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக்..!

அரையிறுதியில் இந்தியாவை வீழ்த்துவது எங்களுக்கு ஸ்பெஷல்.. இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக்..!2026 டி20 உலகக் கோப்பையின் அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியாவை எதிர்கொள்வது குறித்து இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக் அதிரடியான கருத்துக்களை பகிர்ந்துள்ளார்.

தேர்தல் நடைபெறும் தமிழ்நாடு, மேற்குவங்கம், அசாம் மாநிலங்களில் ஐபிஎல் போட்டி இல்லையா? பரபரப்பு தகவல்..!

தேர்தல் நடைபெறும் தமிழ்நாடு, மேற்குவங்கம், அசாம் மாநிலங்களில் ஐபிஎல் போட்டி இல்லையா? பரபரப்பு தகவல்..!2026 ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடர் எப்போது தொடங்கும் என்ற ஆவலில் காத்திருக்கும் ரசிகர்களுக்கு ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது.

இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டியில் மழை பெய்தால்? இறுதி போட்டிக்கு செல்லும் அணி எது?

இந்தியா - இங்கிலாந்து போட்டியில் மழை பெய்தால்? இறுதி போட்டிக்கு செல்லும் அணி எது?2026 டி20 உலகக்கோப்பை தொடரின் இரண்டாவது அரையிறுதி போட்டியில் இந்தியா மற்றும் இங்கிலாந்து அணிகள் மோதவுள்ளன. இந்த போட்டி கயானாவில் நடைபெறவுள்ள நிலையில், அங்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. ஒருவேளை மழையினால் ஆட்டம் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டால், இறுதிப்போட்டிக்குத் தகுதி பெறப்போவது யார் என்ற விவாதம் தற்போது எழுந்துள்ளது.

அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம் எங்கள் ஹோம் கிரவுண்ட்.. கோப்பையை வெல்வோம்: தென்னாப்பிரிக்கா

அகமதாபாத் நரேந்திர மோடி மைதானம் எங்கள் ஹோம் கிரவுண்ட்.. கோப்பையை வெல்வோம்: தென்னாப்பிரிக்காநடப்பு டி20 உலக கோப்பை தொடரில் தென்னாப்பிரிக்க அணியின் அபாரமான ஆட்டம் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது. அந்த அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஷக்ரி கன்ராட், அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்தை தங்களது ஹோம் கிரவுண்ட் என்று பெருமையுடன் குறிப்பிட்டுள்ளார். இந்த தொடரில் தென்னாப்பிரிக்கா விளையாடிய 7 போட்டிகளில், 5 போட்டிகள் இந்த அகமதாபாத் மைதானத்திலேயே நடைபெற்றுள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

