சனி, 27 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: சனி, 27 டிசம்பர் 2025 (12:30 IST)

15 ஆண்டுகளுக்கு பின் இங்கிலாந்து அணிக்கு கிடைத்த முதல் வெற்றி.. ஆஷஸ் தொடரில் சாதனை..!

ஆஸ்திரேலிய மண்ணில் டெஸ்ட் போட்டியில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற இங்கிலாந்து அணியின் 15 ஆண்டுகால நீண்ட காத்திருப்பு ஒரு வழியாக முடிவுக்கு வந்துள்ளது. 
 
மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஆஷஸ் தொடரின் 4-வது டெஸ்டில், ஆஸ்திரேலியாவை 4 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி இங்கிலாந்து வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. 175 ரன்கள் என்ற இலக்கை இங்கிலாந்து அணி 32.2 ஓவர்களிலேயே எட்டி பிடித்தது.
 
இங்கிலாந்தின் தொடக்க வீரர்கள் டக்கெட் மற்றும் கிராவ்லி அதிரடியாக ரன்குவித்தனர். ஜேக்கப் பெத்தேல் 40 ரன்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு உதவினார். முன்னதாக, இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஆஸ்திரேலியா 132 ரன்களுக்கு சுருண்டது. இங்கிலாந்து தரப்பில் பிரைடன் கார்ஸ் 4 விக்கெட்டுகளையும், பென் ஸ்டோக்ஸ் 3 விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தினர்.
 
2011ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியாவில் இங்கிலாந்து பெறும் முதல் வெற்றி இது என்பதால் அந்த அணி மிகுந்த உற்சாகத்தில் உள்ளது. தற்போது தொடரில் ஆஸ்திரேலியா 3-1 என முன்னிலையில் உள்ள நிலையில், கடைசி போட்டி ஜனவரி 4-ம் தேதி சிட்னியில் தொடங்குகிறது.
 
Edietd by Mahendran

3வது டி20 போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி.. தொடரை இழந்த இலங்கை வாஷ் அவுட் ஆகுமா?

3வது டி20 போட்டியிலும் இந்தியா வெற்றி.. தொடரை இழந்த இலங்கை வாஷ் அவுட் ஆகுமா?இலங்கை அணிக்கு எதிரான மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரை இந்திய அணி அபாரமாக கைப்பற்றியுள்ளது. ஏற்கனவே இரண்டு போட்டிகளில் வென்றிருந்த நிலையில், நேற்று திருவனந்தபுரத்தில் நடைபெற்ற மூன்றாவது போட்டியிலும் வெற்றி பெற்று தொடரை உறுதி செய்தது.

ரூ.7 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயருக்கு ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு இல்லையா? கும்ளே கருத்தால் சர்ச்சை

ரூ.7 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயருக்கு ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு இல்லையா? கும்ளே கருத்தால் சர்ச்சைஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஆல்ரவுண்டர் வெங்கடேஷ் ஐயர் தொடக்கத்திலேயே இடம் பெறுவது கடினம் என்று இந்திய ஜாம்பவான் அனில் கும்ப்ளே தெரிவித்துள்ளார்.

13 பந்துகளில் 38 ரன்கள்.. அதில் 36 ரன்கள் பவுண்டரிகள், சிக்சர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய ருத்ராஜ்..!

13 பந்துகளில் 38 ரன்கள்.. அதில் 36 ரன்கள் பவுண்டரிகள், சிக்சர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய ருத்ராஜ்..!விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், மகாராஷ்டிரா அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீண்டும் ஒருமுறை தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

152 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆன ஆஸ்திரேலியா.. ஆனால் இங்கிலாந்தை 110 ரன்களுக்கு சுருட்டி சாதனை..!

152 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆன ஆஸ்திரேலியா.. ஆனால் இங்கிலாந்தை 110 ரன்களுக்கு சுருட்டி சாதனை..!மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று தொடங்கிய இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கிடையிலான வரலாற்று சிறப்புமிக்க 4வது ஆசஸ் டெஸ்ட் போட்டி கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோல்டன் டக் அவுட் ஆன ரோஹித் சர்மா.. 77 ரன்கள் குவித்து அசத்திய விராத் கோலி.. ஒரே நாளில் நடந்த சம்பவம்..!

கோல்டன் டக் அவுட் ஆன ரோஹித் சர்மா.. 77 ரன்கள் குவித்து அசத்திய விராத் கோலி.. ஒரே நாளில் நடந்த சம்பவம்..!பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற குஜராத் அணிக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை போட்டியில், டெல்லி அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 77 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். ஆந்திராவுக்கு எதிரான முந்தைய போட்டியில் சதம் அடித்திருந்த கோலி, இப்போட்டியிலும் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 77 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

