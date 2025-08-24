இந்திய அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சர்ஷிப்பில் விலகுகிறது ட்ரீம் 11! ஆசிய கோப்பைக்கு என்ன ஜெர்ஸி?
இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சராக இருந்த ட்ரீம்11 நிறுவனம், தனது ஒப்பந்தத்திலிருந்து விலக முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஆசிய கோப்பை தொடர் இன்னும் சில நாட்களில் தொடங்க உள்ள நிலையில், இந்த திடீர் விலகல் பிசிசிஐ-க்கு புதிய சவாலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
புதிதாக அமல்படுத்தப்பட்டுள்ள ஆன்லைன் விளையாட்டுகளுக்கான சட்டங்கள், ட்ரீம்11 நிறுவனத்தின் வணிகத்தை பாதித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. இந்த சட்டங்களின் காரணமாக, நிறுவனம் தனது நிதி நிலையை மறுபரிசீலனை செய்து, இந்திய அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சர்ஷிப் ஒப்பந்தத்தை நீட்டிக்க வேண்டாம் என முடிவு செய்துள்ளதாக தெரிகிறது.
ட்ரீம்11 விலகலை தொடர்ந்து, பிசிசிஐ உடனடியாகப் புதிய ஜெர்சி ஸ்பான்சரை தேடி வருகிறது. ஆசிய கோப்பை தொடர் நெருங்கி வருவதால், இந்த புதிய ஒப்பந்தம் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
கிரிக்கெட் உலகின் மிகப்பெரிய அணிகளில் ஒன்றான இந்திய அணியின் ஜெர்சி ஸ்பான்சர்ஷிப், பல முன்னணி நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாய்ப்பாக அமையும். இந்தச் சூழலில், எந்த நிறுவனம் இந்த பொறுப்பை ஏற்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மற்றும் வர்த்தக வட்டாரங்கள் மத்தியில் அதிகரித்துள்ளது.
Edited by Siva