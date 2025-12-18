வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வியாழன், 18 டிசம்பர் 2025 (10:30 IST)

மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே மிஸ் செய்த 5 பிரபல வீரர்கள்.. சோகத்துடன் ஒரு பதிவு..

மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே மிஸ் செய்த 5 பிரபல வீரர்கள்.. சோகத்துடன் ஒரு பதிவு..
துபாயில் நடைபெற்ற 2025 ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தான் குறிவைத்த வீரர்களின் பட்டியலை சுவாரஸ்யமான வீடியோக்கள் மற்றும் புகைப்படங்கள் மூலம் வெளியிட்டு அவர்களை ஏலம் எடுக்க முடியவில்லை என சோகத்துடன் தெரிவித்துள்ளது. ஏலத்திற்கு முன்பே சில குறிப்பிட்ட வீரர்களை வாங்குவோம் என்ற நம்பிக்கையில் அவர்களுக்காக தயார் செய்யப்பட்டிருந்த 'வெல்கம்' போஸ்டர்களை அணி நிர்வாகம் தற்போது பகிர்ந்துள்ளது.
 
இந்த ஏலத்தில் பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, சர்பராஸ் கான் உள்ளிட்ட வீரர்களை சிஎஸ்கே வாங்கியுள்ளது. அதே சமயம், அணி நிர்வாகம் எடுக்க விரும்பியும் மற்ற அணிகளுடனான போட்டி காரணமாக கைநழுவிப்போன வீரர்களின் விவரங்களும் இதில் இடம்பெற்றுள்ளன. 
 
குறிப்பாக மதீஷா பத்திரனா, ரச்சின் ரவீந்திரா, கேமரூன் கிரீன், வெங்கடேஷ் ஐயர் மற்றும் லியாம் லிவிங்ஸ்டன் ஆகியோரை மீண்டும் மஞ்சள் சீருடையில் கொண்டு வர சிஎஸ்கே திட்டமிட்டிருந்தது.
 
"இனிமேல் இவற்றை எங்களால் பயன்படுத்த முடியாது" என குறிப்பிட்டு, அந்த வீரர்களுக்காக ஏற்கனவே எடிட் செய்யப்பட்டிருந்த வீடியோக்களை சிஎஸ்கே வெளியிட்டது ரசிகர்களிடையே வைரலாகி வருகிறது.
 
Edited by Mahendran
 

சிஎஸ்கே அணிக்கு நஷ்டத்தை உண்டாக்கினாரா அஸ்வின்.. வழக்கம் போல் நகைச்சுவையுடன் பதிலடி..!

சிஎஸ்கே அணிக்கு நஷ்டத்தை உண்டாக்கினாரா அஸ்வின்.. வழக்கம் போல் நகைச்சுவையுடன் பதிலடி..!ஐபிஎல் மினி ஏலத்தின் போது சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ரகசியங்களை அஸ்வின் கசியவிட்டதாக எழுந்த புகார்களுக்கு, அவர் தனது டிரேட்மார்க் பாணியில் பதிலடி கொடுத்துள்ளார்.

நேற்று 25 கோடி ரூபாய் சம்பாதித்த ஹீரோ.. இன்று ஜீரோ.. கேமரூன் க்ரீன் பரிதாபம்..!

நேற்று 25 கோடி ரூபாய் சம்பாதித்த ஹீரோ.. இன்று ஜீரோ.. கேமரூன் க்ரீன் பரிதாபம்..!ஐபிஎல் ஏலத்தில் கோடிகளை குவித்த கையோடு, ஆஷஸ் டெஸ்ட் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய வீரர் கேமரூன் கிரீன் டக் அவுட்டாகி ஏமாற்றமளித்துள்ளார்.

18 கோடி ரூபாய்க்கு மதீஷா பதிரானா ஏலம்.. ஏலம் எடுத்த அணி எது?

18 கோடி ரூபாய்க்கு மதீஷா பதிரானா ஏலம்.. ஏலம் எடுத்த அணி எது?ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் இன்று அபுதாபியில் பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இதில் இலங்கை அணியின் வேக பந்துவீச்சாளர் மதீஷா பதிரானாவை ஏலத்தில் எடுப்பதில் அணிகளுக்கு இடையே கடும் போட்டி நிலவியது.

விராட் கோலி-அனுஷ்கா சர்மா தம்பதிக்கு சாமியார் வழங்கிய அறிவுரை.. வைரல் காணொளி..!

விராட் கோலி-அனுஷ்கா சர்மா தம்பதிக்கு சாமியார் வழங்கிய அறிவுரை.. வைரல் காணொளி..!இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் விராட் கோலி மற்றும் நடிகை அனுஷ்கா சர்மா ஆகியோர் விருந்தாவனத்தில் உள்ள ஸ்ரீ ஹிட் ராதா கேலி குஞ்ச் ஆசிரமத்தில் பிரேமானந்த் ஜி மஹாராஜை சந்தித்து ஆசி பெற்றனர். இந்த சந்திப்பின் காணொலி இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

2025 ஐபிஎல் மினி ஏலம்.. எந்தெந்த அணிகள் யார் யாரை ஏலம் எடுத்தன.. முழு விவரங்கள்..!

2025 ஐபிஎல் மினி ஏலம்.. எந்தெந்த அணிகள் யார் யாரை ஏலம் எடுத்தன.. முழு விவரங்கள்..!அபுதாபியில் இன்று நடந்த 2025 ஐபிஎல் மினி ஏலம் குறித்த முக்கிய தகவல்கள் இதோ: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி, ஆஸ்திரேலிய ஆல்-ரவுண்டர் கேமரூன் கிரீனை ரூ. 25.2 கோடிக்கு வாங்கியது.

