சிஎஸ்கே அணி தோல்வி.. ஆனாலும் புள்ளிப்பட்டியலில் மேலே? எப்படி நடந்தது இந்த ஆச்சரியம்..!

சிஎஸ்கே அணி தோல்வி.. ஆனாலும் புள்ளிப்பட்டியலில் மேலே? எப்படி நடந்தது இந்த ஆச்சரியம்..!
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் நேற்று நடைபெற்ற விறுவிறுப்பான ஆட்டத்தில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியிடம் தோல்வியடைந்த போதிலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி புள்ளிப்பட்டியலில் ஒரு படி முன்னேறி ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
ஹைதராபாத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியில் 195 ரன்கள் என்ற இலக்கை துரத்திய சிஎஸ்கே அணி, நிர்ணயிக்கப்பட்ட 20 ஓவர்களில் 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 184 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து 10 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியை தழுவியது.
 
பொதுவாக ஒரு அணி தோற்றால் புள்ளிப்பட்டியலில் கீழே செல்லும் அல்லது அதே இடத்தில் நீடிக்கும். ஆனால், இந்த போட்டியில் சிஎஸ்கே அணி மிக குறைந்த ரன் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்ததால், அதன் நிகர ரன் ரேட் -0.846 என்பதிலிருந்து -0.780 ஆக மேம்பட்டது. 
 
இதன் விளைவாக, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியை பின்னுக்குத் தள்ளி 8-வது இடத்திலிருந்து 7-வது இடத்திற்கு சிஎஸ்கே முன்னேறியுள்ளது. லக்னோ அணியும் 4 புள்ளிகளுடன் உள்ள போதிலும், அதன் ரன் ரேட் -0.804 ஆக இருப்பதால் 8-வது இடத்திற்கு சரிந்துள்ளது.
 
இப்போட்டியில் ஹைதராபாத் அணியின் பந்துவீச்சாளர் இஷான் மலிங்கா மற்றும் இளம் சுழற்பந்துவீச்சாளர் ஷிவாங் குமார் ஆகியோரின் சிறப்பான பந்துவீச்சு சிஎஸ்கே அணியின் வெற்றியை தடுத்தது. கடைசி ஓவரில் 18 ரன்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில், பிரஃபுல் ஹிங்கே சிறப்பாக பந்துவீசி சிஎஸ்கே அணியை 184 ரன்களுக்குள் கட்டுப்படுத்தினார்.

விராத் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலகுவார்களா? முன்னாள் வீரரின் முக்கிய கருத்து..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் ஜாம்பவான்களான விராட் கோலி மற்றும் ரோஹித் சர்மா ஆகியோரின் தேசப்பற்றை பாராட்டி, முன்னாள் வேகப்பந்து வீச்சாளர் முனாஃப் படேல் முக்கியமான கருத்து ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.

ஒரு ரன்னை மிஸ் செய்த விராத் கோஹ்லி.. ஏமாற்றம் அடைந்த அனுஷ்கா சர்மா..!ஐபிஎல் 2026 தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

மும்பை அணியில் இனி ரோஹித் சர்மா இல்லையா? என்ன நடந்தது?ஐபிஎல் 2026 தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக, அதன் நட்சத்திர வீரர் ரோஹித் சர்மா அடுத்த இரண்டு போட்டிகளில் விளையாட மாட்டார் என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

சிஎஸ்கே அதிரடி வெற்றி: சொந்த மண்ணில் கேகேஆர் அணியை வீழ்த்தியது சென்னை!சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நேற்று நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026-ன் 22-வது லீக் போட்டியில், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணியை 32 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அபார வெற்றி பெற்றது.

மீண்டும் ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய வைபவ் சூர்யவன்ஷி.. பெங்களூரை பந்தாடிய ராஜஸ்தான்..!ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 16-வது லீக் ஆட்டத்தில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி, பெங்களூரு ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் அணியை 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றி பெற்றது.

