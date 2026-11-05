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Written By SIVA SIVA

ஓய்வு முடிவை அறிவித்தார் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ.. ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி...

Cristiano Ronaldo
Written By: SIVA
Updated: Thu, 5 Nov 2026 (17:07 IST)
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போர்ச்சுகல் கால்பந்து அணியின் நட்சத்திர வீரரான கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ, சர்வதேச கால்பந்தாட்டத்தில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக உணர்ச்சிப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். இதன் மூலம் அவரது 23 ஆண்டுகால வரலாற்று சிறப்புமிக்க சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கை முடிவுக்கு வந்துள்ளது.
 
போர்ச்சுகல் அணிக்காக 234 போட்டிகளில் விளையாடி 146 கோல்களை அடித்துள்ள ரொனால்டோ, சர்வதேச கால்பந்து வரலாற்றில் அதிக கோல்கள் மற்றும் அதிக போட்டிகளில் விளையாடிய வீரர் என்ற உலக சாதனையை தன்வசம் வைத்துள்ளார். அவரது தலைமையில் போர்ச்சுகல் அணி 2016 யூரோ கோப்பை மற்றும் 2019, 2025 யூரோபா நேஷன்ஸ் லீக் பட்டங்களை வென்று சாதனை படைத்தது.
 
சமீபத்தில் போர்ச்சுகல் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஜார்ஜ் ஜீசஸுடன் ஏற்பட்ட கருத்து வேறுபாடு மற்றும் பிளவு காரணமாக இந்தத் திடீர் ஓய்வு முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. நைஜீரியா மற்றும் டென்மார்க் போட்டிகளின் போது கொடுத்த வாக்குறுதியை பயிற்சியாளர் மீறியதால் ரொனால்டோ அதிருப்தியடைந்தார்.
 
தன் சமூக வலைதள பக்கத்தில் வெளியிட்ட 5 நிமிட வீடியோவில், "போர்ச்சுகல் மக்களின் 7-ஆம் எண் ஜெர்சியை திருப்பித் தரும் நாள் வந்துவிட்டது. தலையை உயர்த்தியபடியே பெருமையோடு விடைபெறுகிறேன். போர்ச்சுகல் என்றும் என் இதயத்தில் இருக்கும்" என்று உருக்கமாக பதிவிட்டுள்ளார்.
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