ஐபிஎல் போல் தனியார் மயமாகிறதா ஆஸ்திரேலியாவின் Big Bash League.. இந்திய தொழிலதிபர்கள் அணிகளை வாங்க ஆர்வம்..
ஆஸ்திரேலியாவின் முன்னணி டி20 தொடரான Big Bash League போட்டிகளில் தனியார் முதலீட்டை அனுமதிக்கும் ஆஸ்திரேலியாவின் முடிவு கிரிக்கெட் உலகத்தில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
2027-28 சீசனில் மெல்போர்ன் ரெடிகேட்ஸ் அணியை முழுமையாக விற்பனை செய்ய முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. உலகின் பிற முக்கிய லீக்குகளில் ஐபிஎல் அணி உரிமையாளர்கள் கோலோச்சி வரும் நிலையில், ஆஸ்திரேலியாவிலும் முதலீடு செய்ய இது ஒரு பெரும் வாய்ப்பை வழங்கியுள்ளது. ரிலையன்ஸ், ரெட் சில்லிஸ் மற்றும் ஜிஎம்ஆர் போன்ற பெருநிறுவனங்கள் இதில் ஆர்வம் காட்டக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், சர்வதேச அட்டவணை, வீரர்களின் கிடைக்கும் தன்மை மற்றும் ஒளிபரப்பு உரிமைகள் போன்றவற்றைத் தன் கட்டுப்பாட்டிலேயே கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா வைத்திருக்க முடிவு செய்துள்ளது. மேலும், இந்திய உரிமையாளர்களுக்கு அதிகபட்சமாக 2 அல்லது 3 அணிகள் மட்டுமே விற்கப்படலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது.
பிசிசிஐ விதிகளின்படி இந்திய வீரர்கள் வெளிநாட்டு லீக்குகளில் விளையாட முடியாது என்பதால், ஐபிஎல் உரிமையாளர்கள் உடனடியாக இந்திய நட்சத்திரங்களை BBL-க்கு அழைத்துவர முடியாது. ஆனால், நீண்ட கால முதலீட்டு நோக்கத்திற்கும், உலகளாவிய வர்த்தகத்தை விரிவுபடுத்துவதற்கும் இது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பாக அமையும். இந்தத் தனியார்மயமாக்கல் நடவடிக்கை ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஒரு புதிய திருப்புமுனையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.
Edited by Siva