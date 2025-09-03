வியாழன், 4 செப்டம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 3 செப்டம்பர் 2025 (18:52 IST)

பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் விளையாட வாருங்கள்.. அஸ்வினுக்கு ஆஸ்திரேலியா அழைப்பு..!

இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் விளையாட இருக்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற அஸ்வினுக்கு, கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா அழைப்பு விடுத்திருப்பதாக ஆங்கில ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
 
கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியாவின் சிஇஓ டாட் கிரீன்பெர்க், அஸ்வின் போன்ற ஒரு சாம்பியன் வீரர் பிக் பாஷ் லீக் தொடருக்கு வந்தால் அது தங்கள் அணிக்கு மிகவும் மதிப்பு மிக்கதாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார்.
 
மேலும், அஸ்வின் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வருவது தங்களுக்கு பெரும் வரவேற்பாக இருக்கும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
முன்னதாக, அஸ்வின் இங்கிலாந்தின் 'தி ஹன்ட்ரெட்' மற்றும் துபாயின் 'ஐஎல்டி20' ஆகிய வெளிநாட்டு லீக் தொடர்களிலும் விளையாட ஆர்வம் காட்டி வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகின. அஸ்வின் இதுவரை 333 டி20 போட்டிகளில் 317 விக்கெட்டுகளையும், 1,233 ரன்களையும் எடுத்துள்ளார்.
 
Edited by Mahendran
 

பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் விளையாட வாருங்கள்.. அஸ்வினுக்கு ஆஸ்திரேலியா அழைப்பு..!

பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் விளையாட வாருங்கள்.. அஸ்வினுக்கு ஆஸ்திரேலியா அழைப்பு..!இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின், ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெறும் பிக் பாஷ் லீக் தொடரில் விளையாட இருக்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. ஐபிஎல் தொடரிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற அஸ்வினுக்கு, கிரிக்கெட் ஆஸ்திரேலியா அழைப்பு விடுத்திருப்பதாக ஆங்கில ஊடகங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

இங்கிலாந்தில் இருந்துகொண்டு யோயோ டெஸ்ட்டில் கலந்துகொண்ட கோலி.. கிளம்பிய சர்ச்சை!

இங்கிலாந்தில் இருந்துகொண்டு யோயோ டெஸ்ட்டில் கலந்துகொண்ட கோலி.. கிளம்பிய சர்ச்சை!விராட் கோலி கடந்த ஆண்டு டி 20 போட்டிகளில் இருந்தும், இந்த ஆண்டு தொடக்கத்தில் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்தும் ஓய்வை அறிவித்தார் கோலி. தற்போது ஒரு நாள் போட்டிகளில் மட்டும் அவர் விளையாடி வரும் நிலையில் இந்திய அணியில் பிட்னெஸுக்காக நடத்தப்படும் யோ யோ டெஸ்ட்டில் அவர் சமீபத்தில் கலந்துகொண்டார். அதில் அவர் தேர்வாகிவிட்டதாக சொல்லப்படுகிறது. இந்திய அணி இந்த மாதம் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மூன்று மாதத்தில் 20 கிலோ எடையைக் குறைத்த ரோஹித் ஷர்மா… வைரலாகும் புதிய தோற்றம்!

மூன்று மாதத்தில் 20 கிலோ எடையைக் குறைத்த ரோஹித் ஷர்மா… வைரலாகும் புதிய தோற்றம்!இந்திய அணியின் கேப்டன் (ஒருநாள் போட்டிகள்) ரோஹித் ஷர்மா டி 20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார். தற்போது 38 வயதாகும் ரோஹித் ஒருநாள் போட்டிகளில் மட்டும் கவனம் செலுத்துகிறார். 2027 ஆம் ஆண்டு நடக்கவுள்ள ஐம்பது ஓவர் உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுவதுதான் அவரின் தற்போதைய நோக்கமாக உள்ளது.

மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாளாக இருந்திருக்கவேண்டும்… துக்கமான நாளாகிவிட்டது- கோலி வருத்தம்!

மிகவும் மகிழ்ச்சியான நாளாக இருந்திருக்கவேண்டும்… துக்கமான நாளாகிவிட்டது- கோலி வருத்தம்!18 ஆண்டுகள் காத்திருந்து ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூர் அணி ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றது. ஆனால் அந்த சந்தோஷக் கொண்டாட்டத்தின் போது பெங்களூர் சின்னசாமி மைதானத்தில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி 11 பேர் பலியானது வேதனையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் 50க்கும் மேற்பட்டோர் காயம் காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

காஸ்ட்லியான கால்பந்து வீரர்கள்..! வீரர்களை வாங்க ₹35,000 கோடி செலவு செய்த அணி உரிமையாளர்கள்..!

காஸ்ட்லியான கால்பந்து வீரர்கள்..! வீரர்களை வாங்க ₹35,000 கோடி செலவு செய்த அணி உரிமையாளர்கள்..!ஐரோப்பிய கால்பந்து கிளப்புகள், வீரர்களை பரிமாற்றம் செய்வதற்கான கால அவகாசம் நிறைவடைந்த நிலையில், அனைத்து அணிகளும் சேர்ந்து மொத்தமாக ₹35,000 கோடி செலவு செய்துள்ளன. இந்த பிரம்மாண்டமான தொகை கால்பந்து உலகின் பொருளாதார வலிமையை மீண்டும் ஒருமுறை நிரூபித்துள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com