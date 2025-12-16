செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 16 டிசம்பர் 2025 (15:25 IST)

ஐபிஎல் ஏலத்தில் அதிர்ச்சி: விற்கப்படாத கான்வே, சர்ப்ராஸ், பிரித்வி ஷா

ஐபிஎல் ஏலத்தில் அதிர்ச்சி: விற்கப்படாத கான்வே, சர்ப்ராஸ், பிரித்வி ஷா
அடுத்த ஆண்டு ஐபிஎல் போட்டிக்கான மினிஏலம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் அபுதாபியில் இன்று  மதியம் தொடங்கியது. இந்த ஏலத்தில் மொத்தம் 369 வீரர்கள் பதிவு செய்துள்ளனர். ஏலத்திற்கு முன்பு அணிகளிடம் அதிகபட்சமாக கொல்கத்தா ரூ. 64.30 கோடியும், குறைந்தபட்சமாக மும்பை ரூ. 2.75 கோடியும் வைத்திருந்தன.
 
ஏலத்தின் ஆரம்பச் சுற்றிலேயே  சில முன்னணி வீரர்கள் விற்கப்படாமல் போனது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. நியூசிலாந்தின் அதிரடி வீரர் டெவான் கான்வே (அடிப்படை விலை ரூ. 2 கோடி), இந்தியாவின் இளம் வீரர்களான சர்ப்ராஸ் கான் மற்றும் பிரித்வி ஷா (இருவரும் தலா ரூ. 75 லட்சம்) ஆகியோர் முதல் செட்டில் ஏலத்தில் எடுக்கப்படவில்லை.
 
இவர்களுடன் ஆஸ்திரேலியாவின் ஜேக் பிரேசர் மெக்கர்க்கும் விற்கப்படவில்லை. முதல் செட்டில் ஏலத்தில் எடுக்கப்பட்ட ஒரே முக்கிய வீரர், தென்னாப்பிரிக்காவின் டேவிட் மில்லர் மட்டுமே ஆவார். அவரை அவரது அடிப்படை விலையான ரூ. 2 கோடிக்கு டெல்லி அணி நிர்வாகம் ஏலத்தில் எடுத்தது. 
 
நட்சத்திர வீரர்கள் ஆரம்பத்திலேயே புறக்கணிக்கப்பட்டது ஏலத்தின் போக்கை மாற்றியுள்ளது
 
Edited by Mahendran
 

மீண்டும் சிஎஸ்கே அணிக்கு திரும்புகிறாரா பதிரானா? ஐஎல்டி20 போட்டியில் அசத்தல் பவுலிங்..!

மீண்டும் சிஎஸ்கே அணிக்கு திரும்புகிறாரா பதிரானா? ஐஎல்டி20 போட்டியில் அசத்தல் பவுலிங்..!ஐபிஎல் மினி ஏலம் இன்று மதியம் துபாயில் நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், முன்னாள் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் வீரர் மதீஷா பதிரானா மீண்டும் தனது சிறந்த ஃபார்முக்குத் திரும்பி அசத்தியுள்ளார்.

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 4வது டி20: சுப்மன் கில் வெளியே? அணியில் 3 மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்பு!

இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா 4வது டி20: சுப்மன் கில் வெளியே? அணியில் 3 மாற்றங்கள் நிகழ வாய்ப்பு!இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா இடையேயான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரின் நான்காவது போட்டி லக்னோவில் உள்ள எகானா மைதானத்தில் டிசம்பர் 17 அன்று நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டியில் இந்திய அணி நிர்வாகம், மூன்று மாற்றங்களை செய்ய திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது.

அவசரமாக எல்லோரும் ரத்த தானம் செய்யுங்கள்: ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் உருக்கம்!

அவசரமாக எல்லோரும் ரத்த தானம் செய்யுங்கள்: ஆஸ்திரேலிய கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் உருக்கம்!சிட்னியின் பாண்டி கடற்கரையில் 'சானுகா பை தி சீ' நிகழ்வின்போது நடந்த பயங்கரவாத தாக்குதலில் 16 பேர் கொல்லப்பட்டதையடுத்து, காயமடைந்தவர்களுக்கு சிகிச்சை அளிக்க ரத்த தானம் செய்யுமாறு ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணி கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸ் அவசர வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார்.

ஐபிஎல் 2026 ஏலம்: நட்சத்திரமாக ஜொலிக்கப் போகும் 6 இந்திய உள்ளூர் வீரர்கள்!

ஐபிஎல் 2026 ஏலம்: நட்சத்திரமாக ஜொலிக்கப் போகும் 6 இந்திய உள்ளூர் வீரர்கள்!ஐபிஎல் 2026 ஏலம், வெளிநாட்டு வீரர்களுக்கு மட்டுமல்லாமல், இந்தியாவின் உள்ளூர் திறமையாளர்களுக்காகவும் மிக முக்கியமானதாக இருக்கும். வரவிருக்கும் ஐபிஎல் சீசனுக்காக அணியை நீண்ட கால நோக்கில் கட்டமைக்க விரும்பும் அணிகள், உள்நாட்டு கிரிக்கெட் தொடர்களில் சிறப்பாக செயல்பட்டுள்ள இளம் வீரர்களை தேடுகின்றன.

கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே முதல் உலக சாதனை.. அபிஷேக் ஷர்மா அசத்தல்..!

கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே முதல் உலக சாதனை.. அபிஷேக் ஷர்மா அசத்தல்..!தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான நேற்று நடந்த மூன்றாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய நட்சத்திர வீரர் அபிஷேக் சர்மா ஒரு புதிய உலக சாதனையை படைத்துள்ளார். ஒரு இன்னிங்ஸில் முதல் பந்தையே மூன்று முறை சிக்ஸர் அடித்த உலகின் முதல் வீரர் என்பதே அவரது சாதனையாகும்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com