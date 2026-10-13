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Written By SIVA SIVA

டெல்லியில் இருந்து அகமதாபாத்துக்கு கிரிக்கெட் போட்டி மாற்றமா? பிசிசிஐ விளக்கம்...

இந்தியா vs இலங்கை
Written By: SIVA
Updated: Tue, 13 Oct 2026 (08:43 IST)
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இலங்கைக்கு எதிரான டி20,  கிரிக்கெட் தொடருக்காக இந்திய அணி தயாராகி வருகிறது. தற்போது வெஸ்ட் இண்டீஸ் தொடரில் விளையாடி வரும் இந்திய அணி, அடுத்ததாக நியூசிலாந்துக்கு எதிராக ஐந்து டி20, ஐந்து ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்கிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, டிசம்பர் 2026-ல் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையேயான தொடர் தொடங்கவுள்ளது.
 
இத்தொடரின் முதல் ஒருநாள் போட்டி டிசம்பர் 13 அன்று டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெற திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, இப்போட்டி டெல்லியிலிருந்து அகமதாபாத்தில் உள்ள நரேந்திர மோடி மைதானத்திற்கு மாற்றப்படலாம் என்று தகவல்கள் வெளியாகின.
 
இருப்பினும், இந்த செய்திகளை பிசிசிஐ  செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளார். போட்டியை அகமதாபாத்திற்கு மாற்றும் எந்த திட்டமும் இல்லை என்று தெளிவுபடுத்திய அவர், அட்டவணை மாற்றங்கள் குறித்து அதிகாரப்பூர்வ தகவல்களை மட்டுமே ஊடகங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டார்.
 
நியூசிலாந்து தொடருக்கு பிறகு, இந்திய அணி இலங்கைக்கு எதிராக மூன்று ஒருநாள் போட்டிகள் (டிசம்பர் 13, 16, 19) மற்றும் மூன்று டி20 போட்டிகளில் (டிசம்பர் 22, 24, 27) விளையாட உள்ளது.
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SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
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