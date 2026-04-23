வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026
Last Modified: வியாழன், 23 ஏப்ரல் 2026 (15:08 IST)

உள்நாட்டு போட்டிகளிலும் பும்ரா விளையாட வேண்டும்: பிசிசிஐ அறிவுறுத்தல்..!

இந்திய கிரிக்கெட் அணி டெஸ்ட் போட்டிகளில் சமீபகாலமாக சந்தித்து வரும் சறுக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு, பிசிசிஐ அதிரடி முடிவுகளை எடுத்துள்ளது. குறிப்பாக, டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டிற்கு வீரர்கள் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்க வேண்டும் என்றும், உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் சுழற்சியில் மீதமுள்ள அனைத்து போட்டிகளிலும் ஜஸ்பிரித் பும்ரா விளையாட வேண்டும் என்றும் பிசிசிஐ அறிவுறுத்தியுள்ளது.
 
தற்போது உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிகள் பட்டியலில் இந்திய அணி ஆறாவது இடத்தில் உள்ளது. இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேற வேண்டுமானால், இனி வரும் போட்டிகளில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்தியா உள்ளது. 
 
இதற்காக நியூசிலாந்து மற்றும் இலங்கைக்கு எதிரான தலா இரண்டு டெஸ்ட் போட்டிகள் மற்றும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட உள்நாட்டு தொடர் என அனைத்திலும் பும்ரா பங்கேற்பதை பிசிசிஐ உறுதி செய்ய விரும்புகிறது.
 
பும்ராவின் பணிச்சுமையை நிர்வகிப்பதற்காக, தேவைப்பட்டால் ஒருநாள் தொடர்களில் அவருக்கு ஓய்வு அளிக்கவும் பிசிசிஐ தயாராக உள்ளது. ஐபிஎல் இறுதிப்போட்டிக்கு ஆறு நாட்களுக்கு பிறகு, ஜூன் 6-ம் தேதி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள ஒரு ஆஃப் டெஸ்ட் போட்டியையும் பயிற்சியாக பயன்படுத்த பிசிசிஐ திட்டமிட்டுள்ளது. 
 
டி20 மற்றும் ஒருநாள் போட்டிகளை விட டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டே முதன்மையானது என்பதை வீரர்களுக்கு தெளிவுபடுத்தியுள்ள பிசிசிஐ, மீண்டும் இந்திய அணியை டெஸ்ட் தரவரிசையில் முதலிடத்திற்கு கொண்டு வர முனைப்பு காட்டி வருகிறது.
 
