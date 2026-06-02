இந்திய அணியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி? ஹிண்ட் கொடுத்த பிசிசிஐ செயலாளர்
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இந்திய அணியில் தேர்வு செய்யப்படுவதற்கான மிக முக்கியமான சமிஞ்கையை வெளிப்படுத்தியுள்ளது. தற்போது இதற்கான இறுதி முடிவு எடுக்கும் பொறுப்பு அஜித் அகர்கர் தலைமையிலான தேர்வுக்குழுவிடம் உள்ளது.
நடந்து முடிந்த ஐபிஎல் 2026 சீசனில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை சேர்ந்த 15 வயதான வைபவ் சூர்யவன்ஷி, 16 போட்டிகளில் விளையாடி 776 ரன்களுக்கு மேல் குவித்து 'ஆரஞ்சு தொப்பியை' வென்று சாதனை படைத்துள்ளார். உலகத்தரம் வாய்ந்த பந்துவீச்சாளர்களை எதிர்கொண்டு அவர் காட்டிய அதிரடி ஆட்டம் ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைகியா கூறுகையில், வைபவ் இந்திய கிரிக்கெட்டின் புதிய அதிசய குழந்தை என்றும், வரவிருக்கும் நாட்களில் அவர் உலக கிரிக்கெட்டை புயலாக தாக்குவார் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். மேலும், இந்திய அணியின் அடுத்த இங்கிலாந்து சுற்றுப்பயணத்திற்கான தேர்வுக்குழு கூட்டத்தில், அவரது சிறப்பான செயல்பாட்டைக் கருத்தில் கொண்டு தேர்வுக் குழுவினர் நல்ல முடிவை எடுப்பார்கள் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஐபிஎல் தொடரில் பெங்களூரு அணி கோப்பையை வென்றிருந்தாலும், இந்த சீசனின் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக வைபவ் சூர்யவன்ஷி மாறியுள்ளார்.
Edited by Siva
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் பரபரப்பான பிளே-ஆஃப் சுற்றுகள் இன்று தொடங்குகின்றன. இமாச்சல பிரதேசத்தின் தர்மசாலாவில் உள்ள எச்பிசிஏ மைதானத்தில் இன்று நடைபெறும் முதலாவது குவாலிஃபையர் போட்டியில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய அணிகள் பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. லீக் சுற்றுகளின் முடிவில் இவ்விரு அணிகளும் தலா 14 போட்டிகளில் விளையாடி 18 புள்ளிகளுடன் சமநிலையில் இருந்தபோதிலும், சிறந்த ரன்-ரேட் அடிப்படையில் ஆர்சிபி புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடத்தை பிடித்தது.
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு மற்றும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிகளுக்கு இடையேயான போட்டியின் போது, விராட் கோலி மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் இடையே மைதானத்தில் கடும் வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது. போட்டி முடிந்த பிறகு டிராவிஸ் ஹெட்டுக்கு கைகுலுக்க விராட் கோலி மறுத்த விவகாரம் சமூக வலைத்தளங்களில் காட்டுத்தீயாக பரவியது. இதனால் ஆத்திரமடைந்த சில ரசிகர்கள், டிராவிஸ் ஹெட்டின் மனைவி ஜெசிகாவை ஆன்லைனில் மிகக்கொடூரமாக வசைபாடி வருகின்றனர்.
ஐபிஎல் 2026 தொடரின் பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கான தகுதி போட்டியில், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ளும் முக்கியமான கட்டத்தில் உள்ளது. இந்த இறுதி லீக் போட்டியில் வெற்றி பெற்றால், ராஜஸ்தான் அணி 16 புள்ளிகளுடன் பிளே-ஆஃப் சுற்றை உறுதி செய்யும். தற்போது ராஜஸ்தான் அணி 14 புள்ளிகளுடன் உள்ள நிலையில், இந்த வெற்றி அவர்களுக்கு புள்ளிப் பட்டியலில் முதல் நான்கு இடங்களுக்குள் ஒரு இடத்தை பெற்று தரும்.