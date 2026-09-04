  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
  4. BCCI Bans Bengal U-19 Spinner Rohit Yadav for Two Years Over Age Discrepancy
Written By SIVA SIVA
Last Updated : Friday, 4 September 2026 (14:00 IST)

அண்டர் 19 கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடிய 62 வீரர்களின் வயதில் மோசடி புகார்: அதிர்ச்சி தகவல்..

ரோஹித் யாதவ்
Written By: SIVA
Updated: Fri, 4 Sep 2026 (14:00 IST)
google-news
வயது தொடர்பான ஆவணங்களில் முறைகேடு செய்ததாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து, வங்கதேசத்தை சேர்ந்த லெக் ஸ்பின்னர் ரோஹித் யாதவுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இரண்டு ஆண்டுகள் தடை விதித்துள்ளது. 
 
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இந்திய அண்டர்-19 அணியில் அவர் தேர்வு செய்யப்பட்ட சில வாரங்களிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ரோஹித், ஜூலை மாதம் இலங்கையில் நடைபெற்ற இந்திய அண்டர்-19 அணியின் சுற்றுப்பயணத்தில் பங்கேற்று 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். மேலும், அந்த அணி வென்ற கடைசி டெஸ்ட் போட்டியிலும் முக்கிய பங்காற்றினார்.
 
இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தின்போது வீரரின் ஆவணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதில், அவரது பிறந்த ஆண்டாக 2007, 2009 மற்றும் 2010 என வெவ்வேறு ஆண்டுகள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆதார் ஆவணங்களிலும் வெவ்வேறு பிறந்த ஆண்டுகள் பதிவாகியிருந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
 
இந்த விவகாரம் குறித்து ஏற்கனவே ரோஹித்தை இளம் வயது அணிகளில் இருந்து வங்காள கிரிக்கெட் சங்கம் நீக்கியதுடன், BCCI-க்கும் தகவல் தெரிவித்திருந்தது. தற்போது உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் இரண்டு ஆண்டுகள் விளையாட அவருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
 
இதற்கிடையே, 2026-27 மற்றும் 2027-28 சீசன்களில் ஆவணங்கள் மற்றும் வயது தொடர்பான முரண்பாடுகள் காரணமாக 62 வீரர்களை பதிவு அல்லது எந்தவொரு போட்டியிலும் பங்கேற்க தகுதியற்றவர்கள் என CAB அறிவித்துள்ளது. இதில் இந்தியாவின் 2022 அண்டர்-19 உலகக் கோப்பை வென்ற அணியில் இடம்பெற்ற ரவி குமாரும் அடங்குகிறார். வீரர்களின் ஆவணங்களை தீவிரமாக சரிபார்க்கும் நடவடிக்கையை CAB தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது.
 
Edited by Siva
About Writer
SIVA
வெப்துனியாவில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் பணிபுரிந்து வருகிறேன். அரசியல் செய்திகள், பொழுதுபோக்கு, டெக்னாலஜி, மருத்துவம், பிசினஸ் செய்திகள் எழுதுவேன்..... Read More
அடுத்த கட்டுரையில்
2027 ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவாரா? இம்பாக்ட் பிளேயராக மட்டும் களமிறங்குவாரா?

2027 ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவாரா? இம்பாக்ட் பிளேயராக மட்டும் களமிறங்குவாரா?

2027 ஐபிஎல் தொடரில் தோனி விளையாடுவாரா? இம்பாக்ட் பிளேயராக மட்டும் களமிறங்குவாரா?ஐபிஎல் போட்டிகளில் மகேந்திர சிங் தோனியை மீண்டும் களத்தில் பார்க்க முடியுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடம் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. 45 வயதாகும் தோனி, 2026 ஐபிஎல் சீசனில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்காக ஒரு போட்டியிலும் விளையாடவில்லை. காயம் மற்றும் உடற்தகுதி பிரச்சினைகள் காரணமாக அவர் களத்திற்கு வர முடியாத நிலை ஏற்பட்டது.

அஜித் அகர்கர் பதவிக்காலம் முடிகிறது.. பதவி நீட்டிப்பா? வேறொருவர் நியமனமா?

அஜித் அகர்கர் பதவிக்காலம் முடிகிறது.. பதவி நீட்டிப்பா? வேறொருவர் நியமனமா?இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் சமீபத்திய செயல்பாடுகள், வீரர்களின் தொடர் காயங்கள் மற்றும் அணி தேர்வு தொடர்பாக பிசிசிஐ முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டம் நாளை நடைபெறவுள்ளது.

இந்திய - ஆப்கானிஸ்தான் டி20 தொடரில் ஹர்திக் பாண்டியா இல்லையா? என்ன காரணம்?

இந்திய - ஆப்கானிஸ்தான் டி20 தொடரில் ஹர்திக் பாண்டியா இல்லையா? என்ன காரணம்?அமெரிக்காவில் நடைபெற உள்ள ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளுக்கு முன்பாக, இந்திய அணி ஆப்கானிஸ்தானுக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாட உள்ளது. செப்டம்பர் 13, 15 மற்றும் 17 ஆகிய தேதிகளில் டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் இந்த போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன.

இம்ரான்கான் குறித்து வீரர்கள் கருத்து தெரிவிக்க கூடாது: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம்...

இம்ரான்கான் குறித்து வீரர்கள் கருத்து தெரிவிக்க கூடாது: பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம்...பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் இம்ரான் கான் சிறையில் இருக்கும் நிலையில், அவரை பற்றி வீரர்கள் ஊடகங்களிடம் பேசக்கூடாது என பாகிஸ்தான் கிரிக்கெட் வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. முன்னாள் வீரர்கள் ஜாவேத் மியாண்டட் மற்றும் மொயின் கான் ஆகியோர் இம்ரான் கானுக்கு ஆதரவாக கருத்து தெரிவித்ததை தொடர்ந்து இந்த உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டதாக கூறப்படுகிறது.

கேப்டனுக்கு ஏற்பட்ட திடீர் காயம்.. வைபவ் சூர்யவன்ஷி புதிய கேப்டன் என அறிவிப்பு...

கேப்டனுக்கு ஏற்பட்ட திடீர் காயம்.. வைபவ் சூர்யவன்ஷி புதிய கேப்டன் என அறிவிப்பு...15 வயது இளம் கிரிக்கெட் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி, துலீப் டிராபி அரையிறுதியில் திடீரென ஈஸ்ட் சோன் அணியின் கேப்டன் பொறுப்பை ஏற்று கவனம் ஈர்த்துள்ளார். சென்ட்ரல் சோனுக்கு எதிரான போட்டியில், வழக்கமான கேப்டன் இஷான் கிஷன் வலது கையில் காயம் ஏற்பட்டு மைதானத்தை விட்டு வெளியேறியதைத் தொடர்ந்து, துணைக் கேப்டனாக இருந்த வைபவ் அணியை வழிநடத்தும் பொறுப்பை ஏற்றார்.