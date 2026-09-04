அண்டர் 19 கிரிக்கெட் போட்டியில் விளையாடிய 62 வீரர்களின் வயதில் மோசடி புகார்: அதிர்ச்சி தகவல்..
வயது தொடர்பான ஆவணங்களில் முறைகேடு செய்ததாக எழுந்த புகாரை தொடர்ந்து, வங்கதேசத்தை சேர்ந்த லெக் ஸ்பின்னர் ரோஹித் யாதவுக்கு இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் இரண்டு ஆண்டுகள் தடை விதித்துள்ளது.
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான இந்திய அண்டர்-19 அணியில் அவர் தேர்வு செய்யப்பட்ட சில வாரங்களிலேயே இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது. உத்தர பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ரோஹித், ஜூலை மாதம் இலங்கையில் நடைபெற்ற இந்திய அண்டர்-19 அணியின் சுற்றுப்பயணத்தில் பங்கேற்று 6 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருந்தார். மேலும், அந்த அணி வென்ற கடைசி டெஸ்ட் போட்டியிலும் முக்கிய பங்காற்றினார்.
இலங்கை சுற்றுப்பயணத்தின்போது வீரரின் ஆவணங்கள் ஆய்வு செய்யப்பட்டதில், அவரது பிறந்த ஆண்டாக 2007, 2009 மற்றும் 2010 என வெவ்வேறு ஆண்டுகள் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது தெரியவந்ததாக கூறப்படுகிறது. ஆதார் ஆவணங்களிலும் வெவ்வேறு பிறந்த ஆண்டுகள் பதிவாகியிருந்ததாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இந்த விவகாரம் குறித்து ஏற்கனவே ரோஹித்தை இளம் வயது அணிகளில் இருந்து வங்காள கிரிக்கெட் சங்கம் நீக்கியதுடன், BCCI-க்கும் தகவல் தெரிவித்திருந்தது. தற்போது உள்நாட்டு கிரிக்கெட்டில் இரண்டு ஆண்டுகள் விளையாட அவருக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கிடையே, 2026-27 மற்றும் 2027-28 சீசன்களில் ஆவணங்கள் மற்றும் வயது தொடர்பான முரண்பாடுகள் காரணமாக 62 வீரர்களை பதிவு அல்லது எந்தவொரு போட்டியிலும் பங்கேற்க தகுதியற்றவர்கள் என CAB அறிவித்துள்ளது. இதில் இந்தியாவின் 2022 அண்டர்-19 உலகக் கோப்பை வென்ற அணியில் இடம்பெற்ற ரவி குமாரும் அடங்குகிறார். வீரர்களின் ஆவணங்களை தீவிரமாக சரிபார்க்கும் நடவடிக்கையை CAB தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருகிறது.
Edited by Siva