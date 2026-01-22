வியாழன், 22 ஜனவரி 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva

திடீரென விலகிய பாபர் ஆசம். இந்த மூன்று காரணங்கள் தான்..!

திடீரென விலகிய பாபர் ஆசம். இந்த மூன்று காரணங்கள் தான்..!
பாகிஸ்தான் அணியின் நட்சத்திர வீரர் பாபர் ஆசம், ஆஸ்திரேலியாவில் நடைபெற்று வரும் பிக் பாஷ் லீக்  தொடரிலிருந்து திடீரென விலகியுள்ளார். 
 
சிட்னி சிக்ஸர்ஸ்  அணிக்காக விளையாடி வந்த அவர், தொடரின் மிக முக்கியமான பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னதாக வெளியேறியது ரசிகர்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ காரணமாக, பாகிஸ்தான் தேசிய அணியின் பயிற்சி முகாமில் பங்கேற்க அவர் அழைக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
 
இருப்பினும், இந்த விலகலுக்கு பின்னால் சில கசப்பான சம்பவங்களும் இருப்பதாக விளையாட்டு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இந்த சீசனில் பாபர் ஆசம் 11 இன்னிங்ஸ்களில் வெறும் 202 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஃபார்ம் அவுட்டில் இருந்தார். குறிப்பாக அவரது ஸ்டிரைக் ரேட் டி20 தரத்திற்கு மிக குறைவாக இருந்ததால், ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீரர் மார்க் வாஹ் உள்ளிட்டோர் அவரை அணியிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்று விமர்சித்தனர்.
 
மேலும், சிட்னி தண்டர் அணிக்கு எதிரான போட்டியின் போது, ஸ்டீவ் ஸ்மித் ரன் ஓட மறுத்து பாபர் ஆசமிற்கு ஸ்டிரைக் கொடுக்காதது பெரும் சர்ச்சையானது. இதனால் அதிருப்தியடைந்த பாபர், மைதானத்தை விட்டு வெளியேறும்போது தனது மட்டையால் விளம்பரத் தடுப்புகளை அடித்து ஆத்திரத்தை வெளிப்படுத்தினார். மோசமான ஃபார்ம், சக வீரர்களுடனான மோதல் மற்றும் தேசிய அணியின் அழைப்பு ஆகிய காரணங்களால் பாபர் ஆசம் பிபிஎல் தொடரிலிருந்து பாதியிலேயே விடைபெற்றுள்ளார்.
 
Edited by Siva

வங்கதேசத்திற்கு 24 மணி நேரம் கெடு கொடுத்த அமித்ஷா மகன்.. ஆடிபோன வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம்

வங்கதேசத்திற்கு 24 மணி நேரம் கெடு கொடுத்த அமித்ஷா மகன்.. ஆடிபோன வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியம்சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் ஜனவரி 21 அன்று நடத்திய வாரிய கூட்டத்தில், வங்கதேச கிரிக்கெட் வாரியத்தின் கோரிக்கையை அதிரடியாக நிராகரித்துள்ளது.

ஐபிஎல் போட்டிகளில் AI போர்.. ரூ.270 கோடிக்கு புதிய ஒப்பந்தம்..!

ஐபிஎல் போட்டிகளில் AI போர்.. ரூ.270 கோடிக்கு புதிய ஒப்பந்தம்..!2026-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடருக்கான ஸ்பான்சர்ஷிப் களத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப புரட்சி வெடித்துள்ளது. கூகுள் நிறுவனத்தின் அதிநவீன செயற்கை நுண்ணறிவு பிரிவான ஜெமினி இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துடன் மூன்று ஆண்டுகால ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. சுமார் ரூ.270 கோடி மதிப்பிலான இந்த ஒப்பந்தம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஏஐ தளங்களுடன் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய வர்த்தக டீல் ஆகும்.

ஜடேஜா ஒரு பழமைவாத வீரர்.. ரிஸ்க் எடுக்க தயங்குகிறார்: அஸ்வின் குற்றச்சாட்டு..!

ஜடேஜா ஒரு பழமைவாத வீரர்.. ரிஸ்க் எடுக்க தயங்குகிறார்: அஸ்வின் குற்றச்சாட்டு..!நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் சுமாரான செயல்பாடு, அவரது எதிர்காலம் குறித்த விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளது.

மூத்த வீரர்கள் விலகி இளம் வீரர்களுக்கு வழிவிட வேண்டும்.. நியூசிலாந்து தொடருக்கு பின் இந்திய அணி புத்துயிர் பெறுமா?

மூத்த வீரர்கள் விலகி இளம் வீரர்களுக்கு வழிவிட வேண்டும்.. நியூசிலாந்து தொடருக்கு பின் இந்திய அணி புத்துயிர் பெறுமா?இந்தூரில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் முக்கிய ஆட்டத்தில், 338 ரன்கள் என்ற இலக்கை எட்ட முடியாமல் இந்தியா 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இதன் மூலம் 2-1 என்ற கணக்கில் சொந்த மண்ணில் தொடரை இழந்து இந்தியா பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அனுபவம் குறைந்த நியூசிலாந்தின் 'பி' அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி சரணடைந்தது கிரிக்கெட் விமர்சகர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடிநீருக்காக ரூ.3 லட்சம் செலவு செய்தாரா சுப்மன் கில்? ஏற்கனவே விராத் கோலி கதையும் இதுதானா?

குடிநீருக்காக ரூ.3 லட்சம் செலவு செய்தாரா சுப்மன் கில்? ஏற்கனவே விராத் கோலி கதையும் இதுதானா?இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ள நிலையில், இந்தூரில் நடைபெறவுள்ள மூன்றாவது போட்டி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மைதானத்தில் ரன் மற்றும் விக்கெட்டுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் அதே வேளையில், மைதானத்திற்கு வெளியே வீரர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்து முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com