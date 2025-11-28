வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : வெள்ளி, 28 நவம்பர் 2025 (17:18 IST)

ஆசிய கோப்பை U-19 தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிப்பு.. வைபவ் சூர்யவன்ஷி கேப்டன் இல்லையா?

துபாயில் டிசம்பர் 12-ஆம் தேதி தொடங்கவுள்ள 2025-ஆம் ஆண்டுக்கான 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடருக்கான இந்திய அணியை பிசிசிஐ அறிவித்துள்ளது. 15 பேர் கொண்ட இந்த அணிக்கு, மும்பையை சேர்ந்த 18 வயது பேட்ஸ்மேன் ஆயுஷ் மாத்ரே கேப்டனாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார், விஹான் மல்ஹோத்ரா துணைக் கேப்டன் ஆவார்.
 
தற்போது சையது முஷ்டாக் அலி டிராபி தொடரில் விளையாடி வரும் 14 வயது இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி அணியில் இடம்பெற்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. மேலும், கிஷன் குமார் சிங்கின் பங்கேற்பு அவரது உடற்தகுதி சான்றைப் பொறுத்தது. ராகுல் குமார் உள்ளிட்ட நான்கு மாற்று வீரர்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
 
இந்த தொடரில், இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு அணிகளும் 'குரூப் ஏ' பிரிவில் இடம்பெற்றுள்ளன. தகுதிச்சுற்று போட்டிகள் முடிந்த பின்னர் மீதமுள்ள அணிகள் இறுதி செய்யப்படும். குரூப் பி-யில் வங்காளதேசம், இலங்கை, ஆப்கானிஸ்தான் ஆகிய அணிகள் உள்ளன.
 
Edited by Siva
 

இந்திய மகளிர் அணியின் அடுத்த இலக்கு டி20 உலகக்கோப்பை.. இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்துடன் மோதல்..!

இந்திய மகளிர் அணியின் அடுத்த இலக்கு டி20 உலகக்கோப்பை.. இலங்கை, ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்துடன் மோதல்..!வரலாற்று சிறப்புமிக்க மகளிர் உலகக்கோப்பை 2025 வெற்றியை தொடர்ந்து, இந்திய மகளிர் கிரிக்கெட் அணி டிசம்பர் மாதத்தில் இலங்கைக்கு எதிராக ஐந்து போட்டிகள் கொண்ட டி20 சர்வதேச தொடரில் விளையாடத் தயாராகியுள்ளது.

இந்திய வீரர்களுக்கு தனது இல்லத்தில் விருந்தளித்த முன்னாள் கேப்டன் தோனி!

இந்திய வீரர்களுக்கு தனது இல்லத்தில் விருந்தளித்த முன்னாள் கேப்டன் தோனி!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்தது பெரும் அதிர்ச்சியையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியையும் இழந்த நிலையில் இந்த தோல்வியால் வொயிட்வாஷ் ஆகியுள்ளது இந்தியா. 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்க அணி டெஸ்ட் தொடரை வென்றுள்ளது.

கம்பீர் மீது தவறு இருக்கலாம்… ஆனால் முழுவதும் அவரே காரணமா? –அஸ்வின் ஆதரவு!

கம்பீர் மீது தவறு இருக்கலாம்… ஆனால் முழுவதும் அவரே காரணமா? –அஸ்வின் ஆதரவு!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்தது பெரும் அதிர்ச்சியையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியையும் இழந்த நிலையில் இந்த தோல்வியால் வொயிட்வாஷ் ஆகியுள்ளது இந்தியா. 25 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்திய மண்ணில் தென்னாப்பிரிக்க அணி டெஸ்ட் தொடரை வென்றுள்ளது.

WPL மெகா ஏலம் 2026: அதிக விலைக்கு ஏலம் போன தீப்தி ஷர்மா.. ஏலம் போகாத ஒரே வீராங்கனை ஆஸ்திரேலியா அணியின் கேப்டன்..!

WPL மெகா ஏலம் 2026: அதிக விலைக்கு ஏலம் போன தீப்தி ஷர்மா.. ஏலம் போகாத ஒரே வீராங்கனை ஆஸ்திரேலியா அணியின் கேப்டன்..!மகளிர் பிரீமியர் லீக் மெகா ஏலத்தில், உலகக் கோப்பை நாயகி தீப்தி ஷர்மா அதிக விலைக்கு சென்றுள்ளார். அவரை, முன்னர் விடுவித்திருந்த யு.பி. வாரியர்ஸ் அணி, மீண்டும் ரூ.3.20 கோடிக்கு தக்க வைத்துக் கொண்டது. தீப்தி ஷர்மா ஏலத்தில் பங்கேற்பது இது இரண்டாவது முறைதான். இதற்கு முன், அவர் யு.பி. வாரியர்ஸ் அணியால் ரூ.2.60 கோடிக்கு வாங்கப்பட்டார்.

இந்திய அணி வெற்றி பெற்றபோது கவுதம் காம்பீரை ஏன் பாராட்டவில்லை? கவாஸ்கர் கேள்வி..!

இந்திய அணி வெற்றி பெற்றபோது கவுதம் காம்பீரை ஏன் பாராட்டவில்லை? கவாஸ்கர் கேள்வி..!தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரில் இந்திய அணி முழுமையாக தோல்வியடைந்ததை தொடர்ந்து, தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் கடுமையான விமர்சனங்களை எதிர்கொண்டு வருகிறார். கம்பீரை பயிற்சியாளர் பொறுப்பிலிருந்து நீக்க வேண்டும் என்ற குரல்கள் வலுத்து வரும் நிலையில், இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் சுனில் கவாஸ்கர் அவருக்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளார்.

