கிளென் மேக்ஸ்வெல் திடீர் ஓய்வு அறிவிப்பு.. ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி...
ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னணி நட்சத்திர ஆல்-ரவுண்டரான கிளென் மேக்ஸ்வெல், அனைத்து வடிவ சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்தும் ஓய்வு பெறுவதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார்.
கடந்த 2012-ஆம் ஆண்டு ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியில் ஒருநாள் மற்றும் டி20 போட்டிகள் மூலம் சர்வதேச களத்தில் அறிமுகமான மேக்ஸ்வெல், 2013-இல் டெஸ்ட் போட்டிகளிலும் காலடி எடுத்து வைத்தார். தனது அதிரடியான ஆட்டத்தாலும் சுழற்பந்துவீச்சினாலும் உலக அளவில் தனக்கெனத் தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கினார்.
38 வயதான மேக்ஸ்வெல், ஆஸ்திரேலிய அணிக்காக 7 டெஸ்ட் போட்டிகள், 149 ஒருநாள் சர்வதேசப் போட்டிகள் மற்றும் 130 டி20 போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். அவர் ஒருநாள் போட்டிகளில் 3,990 ரன்களும், டி20 போட்டிகளில் 2,897 ரன்களும், டெஸ்ட் போட்டிகளில் 339 ரன்களும் குவித்துள்ளார். அதுமட்டுமின்றி, பந்துவீச்சிலும் முத்திரை பதித்து அனைத்து வடிவங்களிலும் சேர்த்து மொத்தம் 136 விக்கெட்டுகளைக் கைப்பற்றி ஆஸ்திரேலிய அணியின் மிகச்சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவராகத் திகழ்ந்தார்.
கடந்த 2025 சாம்பியன்ஸ் டிராபி தொடருடன் ஒருநாள் போட்டிகளிலிருந்து ஏற்கனவே ஓய்வு பெற்றிருந்த நிலையில், தற்போது சர்வதேச டி20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கும் விடை கொடுத்து, தனது ஒட்டுமொத்த சர்வதேச கிரிக்கெட் பயணத்திற்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார். மேக்ஸ்வெல்லின் இந்த ஓய்வு அறிவிப்பு ஆஸ்திரேலிய ரசிகர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தினாலும், அவரது சிறப்பான பங்களிப்பிற்கு விளையாட்டு உலகம் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகிறது.