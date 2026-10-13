வெற்றி பெற 421 ரன்கள்.. அதிகபட்ச சேஸிங் ரன்களை எட்டுமா தென்னாப்பிரிக்கா...
தென்னாப்பிரிக்காவின் டர்பனில் நடைபெற்று வரும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் தொடரின் முதல் போட்டியில் ஆஸ்திரேலிய அணி வலுவான நிலையை எட்டியுள்ளது. ஆஸ்திரேலியா நிர்ணயித்த 421 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நோக்கித் தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸைத் தொடங்கிய தென்னாப்பிரிக்கா, நான்காம் நாள் ஆட்ட நேர முடிவில் 4 விக்கெட் இழப்பிற்கு 102 ரன்கள் எடுத்துள்ளது.
முன்னதாக, தனது இரண்டாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்த ஆஸ்திரேலிய அணி, நிக் மேடின்சன் (48), மேட் ரென்ஷா (82) மற்றும் கேப்டன் பாட் கம்மின்ஸின் அதிரடி ஆட்டம் (12 பந்துகளில் 32 ரன்கள்) உதவியுடன் 6 விக்கெட் இழப்பிற்கு 314 ரன்கள் எடுத்து டிக்ளேர் செய்தது.
இதையடுத்து 421 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற கடின இலக்குடன் களம் புகுந்த தென்னாப்பிரிக்க அணிக்கு தொடக்கத்திலேயே அதிர்ச்சி காத்திருந்தது. ஜோஷ் ஹேசில்வுட் மற்றும் பாட் கம்மின்ஸின் வேகப்பந்து வீச்சில் முக்கிய விக்கெட்டுகள் அடுத்தடுத்து வீழ்ந்தன. நிதானமாக விளையாடிய மார்க்ரம் 45 ரன்களுடன் களத்தில் உள்ளார்.
தென்னாப்பிரிக்கா வெற்றி பெற இன்னும் 319 ரன்கள் தேவைப்படும் நிலையில், ஆஸ்திரேலிய அணி வெற்றிக்கு இன்னும் 6 விக்கெட்டுகள் மட்டுமே தேவைப்படுகிறது. கடைசி நாளில் தென்னாப்பிரிக்கா இந்த இலக்கை எட்டினால் அது புதிய உலக சாதனையாக அமையும்.