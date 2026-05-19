முதல்முறையாக சென்னையில் ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற பிக் பாஷ் டி20 லீக் போட்டி.. கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் குஷி..!
கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகச்சிறந்த செய்தியாக, ஆஸ்திரேலியாவின் புகழ்பெற்ற டி20 லீக் தொடரான பிக் பாஷ் லீக் தொடரின் தொடக்க ஆட்டம் வரும் டிசம்பர் 2026-ல் சென்னையில் உள்ள வரலாற்று சிறப்புமிக்க சேப்பாக்கம் எம்.ஏ.சிதம்பரம் மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. சர்வதேச அளவில் ஆஸ்திரேலியாவிற்கு வெளியே பிக் பாஷ் போட்டியொன்று நடைபெற இருப்பது இதுவே முதல்முறையாகும்.
இந்தியாவில், குறிப்பாக சென்னையில் உள்ள அசைக்க முடியாத கிரிக்கெட் அதிர்வுகளையும் ரசிகர்களின் பெரும் ஆதரவையும் உலகிற்கு பறைசாற்றும் வகையில் இந்த அதிரடி முடிவு எடுக்கப்பட்டுள்ளது. சேப்பாக்கம் மைதானத்தின் சுழற்பந்து வீச்சுக்கு சாதகமான ஆடுகளத்தில், ஆஸ்திரேலியாவின் அதிரடி வீரர்களும் உள்ளூர் திறமையாளர்களும் மோதிக் கொள்ளும் இந்த ஆட்டம் ரசிகர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விருந்தாக அமையும் என்பதில் எள்ளளவும் ஐயமில்லை.
இந்த அறிவிப்பு வெளியானது முதல் சென்னை மட்டுமின்றி ஒட்டுமொத்த இந்தி கிரிக்கெட் வட்டாரமும் மிகுந்த உற்சாகமடைந்துள்ளது. சர்வதேச டி20 லீக் போட்டிகளை இந்திய மண்ணில் நடத்துவதற்கான ஒரு புதிய பாதையை இந்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க சென்னை பிக் பாஷ் தொடக்க ஆட்டம் ஏற்படுத்தும் என்று விளையாட்டு வல்லுநர்கள் பெரிதும் எதிர்பார்க்கிறார்கள்.
Edited by Siva
