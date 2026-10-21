ஆசிய பாரா விளையாட்டுப் போட்டி.. ஒரே பிரிவில் தங்கம், வெள்ளி, வெண்கலம் பெற்ற இந்தியர்கள்...
ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய பாரா விளையாட்டு போட்டிகளில், இந்திய வீரர்களின் சாதனை பயணம் தொடர்ந்து அசத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, ஆடவருக்கான குண்டு எறிதல் எஃப் 46 பிரிவில் இந்தியா வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. ஒரே பிரிவில் கலந்துகொண்ட இந்திய வீரர்கள் தங்கம், வெள்ளி மற்றும் வெண்கலம் என மூன்று பதக்கங்களையும் கைப்பற்றி தேசியக்கொடியை உயரமாக பறக்கவிட்டுள்ளனர்.
இப்போட்டியில் இந்தியாவின் சச்சின் சர்ஜெராவ் கிலாரி தனது இறுதி முயற்சியில் 15.87 மீட்டர் தூரத்திற்குக் குண்டு எறிந்து தங்கப்பதக்கத்தைக் கைப்பற்றினார். அதே பிரிவில் பங்கேற்ற மற்றொரு இந்திய வீரரான முகமது யாசீர் 15.67 மீட்டர் தூரம் எறிந்து வெள்ளியையும், பிரவின் 14.94 மீட்டர் தூரம் எறிந்து வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்று அசத்தினர். முழங்கை அல்லது மேற்கை குறைபாடு உள்ள வீரர்களுக்கான எஃப் 46 பிரிவில் இந்தியர்களின் இந்த மேலாதிக்கம் நாட்டிற்குப் பெருமை சேர்த்துள்ளது.
இந்த வெற்றியின் மூலம் ஆசிய பாரா விளையாட்டு போட்டிகளில் இந்தியாவின் பதக்க பட்டியல் மேலும் உயர்ந்துள்ளது. தற்போது வரை இந்தியா 12 தங்கம், 17 வெள்ளி மற்றும் 18 வெண்கலம் என மொத்தம் 47 பதக்கங்களுடன் பதக்கப் பட்டியலில் ஐந்தாவது இடத்தை தக்க வைத்துள்ளது. பாரா தடகள வீரர்களின் இந்தச் சாதனை குறித்தும், அவர்களின் அர்ப்பணிப்பு குறித்தும் நாடு முழுவதும் பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகின்றன.