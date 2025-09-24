புதன், 24 செப்டம்பர் 2025
Written By Siva
Last Updated : புதன், 24 செப்டம்பர் 2025 (08:19 IST)

ஆசிய கோப்பை.. மீண்டும் ஒரு இந்தியா - பாகிஸ்தான் போட்டியா? இறுதி போட்டி குறித்த சுவாரஸ்யமான தகவல்..!
ஆசியக் கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் சூப்பர் ஃபோர் சுற்றுகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகின்றன. இறுதி போட்டிக்குத் தகுதி பெறும் அணிகள் குறித்த யூகங்கள் மற்றும் கணிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன.
 
நேற்று நடைபெற்ற போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி இலங்கையை வீழ்த்தி, புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டு புள்ளிகளை பெற்றுள்ளது. ஏற்கனவே, இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் அணிகளும் தலா இரண்டு புள்ளிகளை பெற்றுள்ளன. இலங்கை அணி இன்னமும் தனது புள்ளி கணக்கை தொடங்கவில்லை.
 
இன்று இந்தியா மற்றும் வங்கதேசம் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி நடைபெற உள்ளது. இந்த போட்டியில் இந்தியா வெற்றி பெற்றால், இறுதி போட்டிக்குத் தகுதி பெறுவது உறுதியாகிவிடும். அத்துடன், இலங்கை அணி ஆசிய கோப்பை தொடரிலிருந்து வெளியேறும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
 
அதேபோல் நாளை வங்கதேசம் மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டி முக்கியத்துவம் பெறும். அதில் பாகிஸ்தான் அணி வெற்றி பெற்றால், புள்ளிப் பட்டியலில் இரண்டாம் இடத்தை பிடித்து, இறுதிப் போட்டிக்கு தகுதி பெறும். இதன் மூலம், மீண்டும் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் இறுதிப்போட்டியில் மோதும் வாய்ப்பு கிடைக்கும்.
 
இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் அணிகள் ஏற்கனவே இந்த தொடரில் இரண்டு முறை மோதியுள்ளன. இரு அணிகளும் இறுதிப் போட்டியில் மோதுமா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
 
