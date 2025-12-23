செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Mahendran
Last Modified: செவ்வாய், 23 டிசம்பர் 2025 (17:16 IST)

உல்லாச விடுதியில் மது அருந்தி ஆட்டம் போட்ட கிரிக்கெட் வீரர்கள்.. விசாரணைக்கு உத்தரவு..!

உல்லாச விடுதியில் மது அருந்தி ஆட்டம் போட்ட கிரிக்கெட் வீரர்கள்.. விசாரணைக்கு உத்தரவு..!
ஆஸ்திரேலியாவிற்கு எதிரான ஆஷஸ் டெஸ்ட் தொடரில் இங்கிலாந்து அணி 3-0 என்ற கணக்கில் படுதோல்வி அடைந்துள்ள நிலையில், அந்நாட்டு வீரர்கள் மது அருந்தி கும்மாளம் அடித்ததாக எழுந்துள்ள புகார் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. 
 
இரண்டாவது மற்றும் மூன்றாவது டெஸ்ட் போட்டிகளுக்கு இடைப்பட்ட ஓய்வு நேரத்தில், இங்கிலாந்து வீரர்கள் பிரிஸ்பேனில் உள்ள ஒரு உல்லாச விடுதிக்கு சென்றுள்ளனர். அங்கு வீரர்கள் அளவுக்கு அதிகமாக மது அருந்தியதாக தகவல் வெளியானதை அடுத்து, இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்தின் நிர்வாக இயக்குநர் ராப் கீ விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.
 
இது குறித்து பேசிய ராப் கீ, "வீரர்கள் இரவு உணவின் போது ஒரு கிளாஸ் வைன் அருந்துவதில் எனக்கு பிரச்சனையில்லை. ஆனால், ஒரு தேசிய அணி வரம்பு மீறி மது அருந்துவதை ஒருபோதும் அனுமதிக்க முடியாது. நியூசிலாந்து தொடரின் போதே இது போன்ற நிகழ்வுகள் குறித்த விழிப்புணர்வு எங்களுக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. அங்கு உண்மையில் என்ன நடந்தது என்பது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்தப்படும்" என்று தெரிவித்துள்ளார். 
 
ஆஷஸ் தொடரை இழந்த அதிருப்தியில் உள்ள இங்கிலாந்து ரசிகர்களுக்கு, வீரர்களின் இத்தகைய ஒழுங்கீன செயல் மேலும் கோபத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
Edited by Mahendran
 

விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் விளையாடும் ஷுப்மன் கில்.. திறமையை நிரூபித்தால் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம்?

விஜய் ஹசாரே கோப்பையில் விளையாடும் ஷுப்மன் கில்.. திறமையை நிரூபித்தால் மீண்டும் இந்திய அணியில் இடம்?இந்திய ஒருநாள் மற்றும் டெஸ்ட் அணியின் கேப்டன் ஷுப்மன் கில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கு முன்னதாக பஞ்சாப் அணிக்காக உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் விளையாட முடிவு செய்துள்ளார். 2026 டி20 உலகக் கோப்பை மற்றும் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரிலிருந்து நீக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து, தனது ஃபார்மை மீட்டெடுக்க அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார்.

ஐசிசி தரவரிசை.. முதல்முறையாக முதலிடத்தை பிடித்த இந்திய வீராங்கனை..!

ஐசிசி தரவரிசை.. முதல்முறையாக முதலிடத்தை பிடித்த இந்திய வீராங்கனை..!சர்வதேச கிரிக்கெட் கவுன்சில் வெளியிட்டுள்ள புதிய தரவரிசையில், இந்திய வீராங்கனை தீப்தி சர்மா டி20 பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியலில் முதல் முறையாக முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளார்.

எனது சொந்த நாட்டிலேயே எனக்கு புல்லட் புரூப் தேவைப்படுகிறது.. ரஷித்கான் வருத்தம்.!

எனது சொந்த நாட்டிலேயே எனக்கு புல்லட் புரூப் தேவைப்படுகிறது.. ரஷித்கான் வருத்தம்.!ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரஷீத் கான், தனது சொந்த நாட்டில் நிலவும் பாதுகாப்பு சூழல் குறித்து பகிர்ந்துள்ள தகவல்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

பாகிஸ்தானிடம் இவ்வளவு கேவலமாகவா தோற்பது? யு-19 வீரர்களிடம் விசாரணை நடத்த முடிவு?

பாகிஸ்தானிடம் இவ்வளவு கேவலமாகவா தோற்பது? யு-19 வீரர்களிடம் விசாரணை நடத்த முடிவு?யு-19 ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் பாகிஸ்தானிடம் 191 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் இந்திய அணி அடைந்த படுதோல்வி குறித்து விரிவான ஆய்வு நடத்த இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது. வைபவ் சூர்யவன்ஷி மற்றும் கேப்டன் ஆயுஷ் மாத்ரே போன்ற ஐபிஎல் நட்சத்திரங்கள் இருந்தும், இறுதிப்போட்டியில் இந்திய அணி பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டிலும் சொதப்பியது.

கேப்டன் ஆகிறாரா ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்? இன்று வெளியாகும் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!

கேப்டன் ஆகிறாரா ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ்? இன்று வெளியாகும் அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு..!மகளிர் பிரீமியர் லீக் கிரிக்கெட் தொடரின் 2025-ஆம் ஆண்டு சீசன் வரும் ஜனவரி 9இல் தொடங்க உள்ளது. இந்த நிலையில், டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் புதிய கேப்டனாக இந்திய நட்சத்திர வீராங்கனை ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் நியமிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com