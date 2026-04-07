செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : செவ்வாய், 7 ஏப்ரல் 2026 (17:00 IST)

ஆர்சிபி - சிஎஸ்கே மேட்ச் பார்க்க வந்த அனுஷ்கா ஷர்மா.. அணிந்திருந்த டீசர்ட் விலை என்ன தெரியுமா?

சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஆர்சிபி மற்றும் சிஎஸ்கே அணிகளுக்கு இடையிலான விறுவிறுப்பான ஐபிஎல் போட்டியின் போது, பாலிவுட் நடிகை அனுஷ்கா சர்மா தனது எளிமையான மற்றும் ஸ்டைலான தோற்றத்தால் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்தார். 
 
மைதானத்தில் அவர் அணிந்திருந்த வெள்ளை நிற கோடுகள் கொண்ட 'ரிஃபார்மேஷன்' பிராண்ட் டி-சர்ட் தற்போது சமூக வலைதளங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.
 
இந்த சாதாரணமான தோற்றமளிக்கும் டி-சர்ட்டின் விலை சுமார் 16,900 ரூபாய் ஆகும். வி-நெக் மற்றும் ஸ்லிம்-பிட் அமைப்பை கொண்ட இந்த ஆடைக்கு வலுசேர்க்கும் விதமாக, அவர் இரண்டு அடுக்கு தங்க நிற சோக்கர் மற்றும் மெல்லிய வளையல்களை அணிந்திருந்தார். 
 
ஒப்பனையை பொறுத்தவரை, ரோஸ் பிளஷ் மற்றும் நியூட் பிங்க் லிப்ஸ்டிக் என மிகவும் இயல்பான தோற்றத்தையே அவர் தேர்ந்தெடுத்தார். ஆடம்பரமான விலையாக இருந்தாலும், ஒரு சாதாரண அவுட்டிங்கிற்கு எப்படி நேர்த்தியாக உடையணிய வேண்டும் என்பதற்கு அனுஷ்காவின் இந்த லுக் ஒரு சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது. ஆர்சிபி ரசிகர்களுக்கு இது இரட்டிப்பு உற்சாகத்தை அளித்துள்ளது.
 
ஐபிஎல் போட்டியால் என் கேரியரே போச்சு: கெவின் பீட்டர்சன் பகீர் புகார்

ஐபிஎல் போட்டியால் என் கேரியரே போச்சு: கெவின் பீட்டர்சன் பகீர் புகார்ஐபிஎல் தொடரில் பங்கேற்பதற்காக இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியத்துடன் ஏற்பட்ட மோதலால் தனது சர்வதேச வாழ்க்கை முன்கூட்டியே முடிவுக்கு வந்ததாக முன்னாள் கேப்டன் கெவின் பீட்டர்சன் பகீர் புகாரை கிளப்பியுள்ளார்.

மேட்ச் பார்க்கிற ஆசையே போயிருச்சு.. மீண்டும் மீண்டும் தோற்கும் சிஎஸ்கே..!

மேட்ச் பார்க்கிற ஆசையே போயிருச்சு.. மீண்டும் மீண்டும் தோற்கும் சிஎஸ்கே..!பெங்களூரு சின்னசாமி மைதானத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 தொடரின் 11-வது லீக் ஆட்டத்தில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை 43 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு வீழ்த்தியது.

கடைசி 2 ஓவர்களில் மாயாஜாலம்.. குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் த்ரில் வெற்றி!

கடைசி 2 ஓவர்களில் மாயாஜாலம்.. குஜராத் டைட்டன்ஸை வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் த்ரில் வெற்றி!அகமதாபாத்தில் நடைபெற்ற ஐபிஎல் 2026 லீக் ஆட்டத்தில் குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியை 6 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி தனது இரண்டாவது வெற்றியை பதிவு செய்தது.

SRH ஜெயித்தாலும் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு அபராதம்.. கடும் எச்சரிக்கை விடுத்த பிசிசிஐ..!

SRH ஜெயித்தாலும் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு அபராதம்.. கடும் எச்சரிக்கை விடுத்த பிசிசிஐ..!ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில், ஐபிஎல் நடத்தை விதிகளை மீறியதற்காக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியின் ஆல்ரவுண்டர் அபிஷேக் சர்மாவுக்கு பிசிசிஐ கடும் அபராதம் விதித்துள்ளது.

நான் மட்டும் இப்போது ஐபிஎல் தலைவராக இருந்திருந்தால் லக்னோ அணியை தடை செய்திருப்பேன்: லலித் மோடி

நான் மட்டும் இப்போது ஐபிஎல் தலைவராக இருந்திருந்தால் லக்னோ அணியை தடை செய்திருப்பேன்: லலித் மோடிஐபிஎல் 2026 தொடரில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான தோல்விக்கு பிறகு, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் உரிமையாளர் சஞ்சீவ் கோயங்கா மற்றும் கேப்டன் ரிஷப் பண்ட் இடையே நடந்த காரசாரமான உரையாடல் சமூக வலைதளங்களில் பெரும் விவாதத்தை கிளப்பியுள்ளது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2026, Webdunia.com