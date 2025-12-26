வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: வெள்ளி, 26 டிசம்பர் 2025 (16:18 IST)

ரூ.7 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயருக்கு ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு இல்லையா? கும்ளே கருத்தால் சர்ச்சை

ரூ.7 கோடிக்கு வாங்கப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயருக்கு ஆடும் லெவனில் வாய்ப்பு இல்லையா? கும்ளே கருத்தால் சர்ச்சை
ஐபிஎல் 2026 தொடரில் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியின் பிளேயிங் லெவனில் ஆல்ரவுண்டர் வெங்கடேஷ் ஐயர் தொடக்கத்திலேயே இடம் பெறுவது கடினம் என்று இந்திய ஜாம்பவான் அனில் கும்ப்ளே தெரிவித்துள்ளார். 
 
சமீபத்தில் நடைபெற்ற மினி ஏலத்தில் ரூ. 7 கோடிக்கு ஆர்சிபி அணியால் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்ட வெங்கடேஷ் ஐயர் குறித்த இந்த கருத்து ரசிகர்களிடையே விவாதத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
 
ஜியோஸ்டார் தளத்தில் பேசிய கும்ப்ளே, ஆர்சிபி ஏற்கனவே ஒரு வலுவான மற்றும் செட்டில் ஆன கட்டமைப்பை கொண்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். கடந்த சீசனில் சிறப்பாக செயல்பட்ட வீரர்களை மாற்றி, அணியின் சமநிலையை உடனடியாக குலைக்க நிர்வாகம் விரும்பாது என்பது அவரது கணிப்பு. "சாம்பியன் பட்டம் வென்ற அல்லது ஒரு நிலையான பார்மில் இருக்கும் அணியில் மாற்றங்களை செய்ய யாரும் அவசரப்பட மாட்டார்கள்; அந்த வகையில் வெங்கடேஷ் ஐயர் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும்" என்று அவர் விளக்கினார்.
 
இருப்பினும், வெங்கடேஷ் ஐயர் போன்ற திறமையான வீரர்கள் அணியில் இருப்பது ஆர்சிபிக்கு கூடுதல் பலம் என்றும், தொடரின் அடுத்தடுத்த கட்டங்களில் அவர் அணியின் வெற்றிக்கு முக்கியப் பங்காற்றுவார் என்றும் கும்ப்ளே நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். 
 
Edited by Mahendran

13 பந்துகளில் 38 ரன்கள்.. அதில் 36 ரன்கள் பவுண்டரிகள், சிக்சர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய ருத்ராஜ்..!

13 பந்துகளில் 38 ரன்கள்.. அதில் 36 ரன்கள் பவுண்டரிகள், சிக்சர்கள்.. ருத்ரதாண்டவம் ஆடிய ருத்ராஜ்..!விஜய் ஹசாரே கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரில், மகாராஷ்டிரா அணியின் கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் மீண்டும் ஒருமுறை தனது அதிரடி ஆட்டத்தால் அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளார்.

152 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆன ஆஸ்திரேலியா.. ஆனால் இங்கிலாந்தை 110 ரன்களுக்கு சுருட்டி சாதனை..!

152 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆன ஆஸ்திரேலியா.. ஆனால் இங்கிலாந்தை 110 ரன்களுக்கு சுருட்டி சாதனை..!மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் இன்று தொடங்கிய இங்கிலாந்து மற்றும் ஆஸ்திரேலிய அணிகளுக்கிடையிலான வரலாற்று சிறப்புமிக்க 4வது ஆசஸ் டெஸ்ட் போட்டி கிரிக்கெட் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கோல்டன் டக் அவுட் ஆன ரோஹித் சர்மா.. 77 ரன்கள் குவித்து அசத்திய விராத் கோலி.. ஒரே நாளில் நடந்த சம்பவம்..!

கோல்டன் டக் அவுட் ஆன ரோஹித் சர்மா.. 77 ரன்கள் குவித்து அசத்திய விராத் கோலி.. ஒரே நாளில் நடந்த சம்பவம்..!பெங்களூருவில் உள்ள பிசிசிஐ சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெற்ற குஜராத் அணிக்கு எதிரான விஜய் ஹசாரே கோப்பை போட்டியில், டெல்லி அணியின் நட்சத்திர வீரர் விராட் கோலி 77 ரன்கள் குவித்து அசத்தினார். ஆந்திராவுக்கு எதிரான முந்தைய போட்டியில் சதம் அடித்திருந்த கோலி, இப்போட்டியிலும் சதமடிப்பார் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் 77 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.

பும்ராவும், ரிஷப் பந்த்தும் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டார்கள்.. டெம்பா பவுமா பேட்டி..!

பும்ராவும், ரிஷப் பந்த்தும் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்டார்கள்.. டெம்பா பவுமா பேட்டி..!தென்னாப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டன் டெம்பா பவுமா, இந்திய சுற்றுப்பயணத்தின் போது மைதானத்தில் ஏற்பட்ட கசப்பான சம்பவங்கள் குறித்து மனம் திறந்துள்ளார்.

உள்ளூர் போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய விராத் கோலி.. சச்சின் சாதனை முறியடிப்பு..!

உள்ளூர் போட்டியில் சதமடித்து அசத்திய விராத் கோலி.. சச்சின் சாதனை முறியடிப்பு..!பெங்களூருவில் நடைபெற்ற விஜய் ஹசாரே கிரிக்கெட் தொடரில், ஆந்திர அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டெல்லி வீரர் விராட் கோலி அதிரடி சதம் விளாசி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளார்.

