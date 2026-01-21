புதன், 21 ஜனவரி 2026
Written By Siva
Last Updated : புதன், 21 ஜனவரி 2026 (09:57 IST)

ஐபிஎல் போட்டிகளில் AI போர்.. ரூ.270 கோடிக்கு புதிய ஒப்பந்தம்..!
2026-ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல் கிரிக்கெட் தொடருக்கான ஸ்பான்சர்ஷிப் களத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய தொழில்நுட்ப புரட்சி வெடித்துள்ளது. கூகுள் நிறுவனத்தின் அதிநவீன செயற்கை நுண்ணறிவு பிரிவான ஜெமினி இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்துடன் மூன்று ஆண்டுகால ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டுள்ளது. சுமார் ரூ.270 கோடி மதிப்பிலான இந்த ஒப்பந்தம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஏஐ தளங்களுடன் செய்யப்பட்ட மிகப்பெரிய வர்த்தக டீல் ஆகும்.
 
ஏற்கனவே, மகளிர் பிரீமியர் லீக் தொடரின் ஸ்பான்சராக மைக்ரோசாஃப்ட் ஆதரவு பெற்ற ChatGPT ரூ.16 கோடிக்கு 2 ஆண்டு ஒப்பந்தம் இருக்கும் நிலையில், தற்போது ஆண்கள் ஐபிஎல் தொடருக்குள் ஜெமினி நுழைந்துள்ளது. இது தொழில்நுட்ப உலகில் முன்னணியில் உள்ள இரண்டு ஏஐ ஜாம்பவான்களுக்கு இடையே கிரிக்கெட் மைதானத்தில் ஒரு புதிய 'டெக் போரை' உருவாக்கியுள்ளது. 
 
கடந்த ஆண்டு ஆன்லைன் கேமிங் நிறுவனங்களுக்கு விதிக்கப்பட்ட கட்டுப்பாடுகளால் ஏற்பட்ட வருவாய் இழப்பை ஈடுகட்ட, பிசிசிஐ இத்தகைய புதிய தலைமுறை தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களை வரவேற்றுள்ளது.
 
மார்ச் 26 அன்று தொடங்கவுள்ள ஐபிஎல் 2026-இல், மைதானத்தை சுற்றியுள்ள விளம்பர பலகைகள் முதல் டிஜிட்டல் திரைகள் வரை இனி 'ஜெமினி' மயம் தான்!
 
Edited by Siva

ஜடேஜா ஒரு பழமைவாத வீரர்.. ரிஸ்க் எடுக்க தயங்குகிறார்: அஸ்வின் குற்றச்சாட்டு..!

ஜடேஜா ஒரு பழமைவாத வீரர்.. ரிஸ்க் எடுக்க தயங்குகிறார்: அஸ்வின் குற்றச்சாட்டு..!நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இந்திய ஆல்-ரவுண்டர் ரவீந்திர ஜடேஜாவின் சுமாரான செயல்பாடு, அவரது எதிர்காலம் குறித்த விவாதங்களை எழுப்பியுள்ளது.

மூத்த வீரர்கள் விலகி இளம் வீரர்களுக்கு வழிவிட வேண்டும்.. நியூசிலாந்து தொடருக்கு பின் இந்திய அணி புத்துயிர் பெறுமா?

மூத்த வீரர்கள் விலகி இளம் வீரர்களுக்கு வழிவிட வேண்டும்.. நியூசிலாந்து தொடருக்கு பின் இந்திய அணி புத்துயிர் பெறுமா?இந்தூரில் நடைபெற்ற நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரின் முக்கிய ஆட்டத்தில், 338 ரன்கள் என்ற இலக்கை எட்ட முடியாமல் இந்தியா 41 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தது. இதன் மூலம் 2-1 என்ற கணக்கில் சொந்த மண்ணில் தொடரை இழந்து இந்தியா பெரும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. அனுபவம் குறைந்த நியூசிலாந்தின் 'பி' அணிக்கு எதிராக இந்திய அணி சரணடைந்தது கிரிக்கெட் விமர்சகர்களிடையே கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குடிநீருக்காக ரூ.3 லட்சம் செலவு செய்தாரா சுப்மன் கில்? ஏற்கனவே விராத் கோலி கதையும் இதுதானா?

குடிநீருக்காக ரூ.3 லட்சம் செலவு செய்தாரா சுப்மன் கில்? ஏற்கனவே விராத் கோலி கதையும் இதுதானா?இந்தியா மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையேயான ஒருநாள் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ள நிலையில், இந்தூரில் நடைபெறவுள்ள மூன்றாவது போட்டி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மைதானத்தில் ரன் மற்றும் விக்கெட்டுகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படும் அதே வேளையில், மைதானத்திற்கு வெளியே வீரர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்து முன்னெப்போதும் இல்லாத வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.

வாஷிங்டன் சுந்தர் அவுட்.. ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இன்.. இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் திடீர் மாற்றங்கள்..!

வாஷிங்டன் சுந்தர் அவுட்.. ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் இன்.. இந்திய கிரிக்கெட் அணியில் திடீர் மாற்றங்கள்..!டி20 உலகக்கோப்பை 2026 தொடங்குவதற்கு இன்னும் சில வாரங்களே உள்ள நிலையில், இந்திய டி20 அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. காயம் காரணமாக விலகியுள்ள வாஷிங்டன் சுந்தர் மற்றும் திலக் வர்மா ஆகியோருக்கு பதிலாக ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் மற்றும் ரவி பிஷ்னோய் ஆகியோர் நியூசிலாந்துக்கு எதிரான 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.

மகளிர் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ரிட்டர்யடு ஹர்ட் ஆன முதல் வீராங்கனை.. ரன் எடுக்க திணறியதால் அதிரடி..!

மகளிர் ஐபிஎல் வரலாற்றில் ரிட்டர்யடு ஹர்ட் ஆன முதல் வீராங்கனை.. ரன் எடுக்க திணறியதால் அதிரடி..!மகளிர் பிரீமியர் லீக் 2026 கிரிக்கெட் தொடரில், மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் குஜராத் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளுக்கு இடையிலான ஆட்டத்தில் ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க நிகழ்வு அரங்கேறியது.

