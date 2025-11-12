புதன், 12 நவம்பர் 2025
Written By Mahendran
Last Modified: புதன், 12 நவம்பர் 2025 (14:53 IST)

இரண்டாவது திருமணத்தை உறுதி செய்த ரஷித் கான்.. வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி..!

ஆப்கானிஸ்தான் கிரிக்கெட் அணியின் கேப்டனும் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளருமான ரஷித் கான், ஒரு பெண்ணுடன் அமர்ந்திருக்கும் புகைப்படங்கள் வைரலானதையடுத்து, தான் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொண்டதாக பரவிய வதந்திகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
 
அந்த பெண் உண்மையிலேயே தனது மனைவிதான் என்று உறுதிப்படுத்திய ரஷித் கான், தனது இரண்டாவது திருமணம் சில மாதங்களுக்கு முன்பு, அதாவது ஆகஸ்ட் 2ஆம் தேதி நடந்தது என்றார். 
 
இது குறித்து இன்ஸ்டாகிராமில் அவர் வெளியிட்ட பதிவில், "நான் எப்போதும் விரும்பிய அன்பு, அமைதி மற்றும் உறவை உள்ளடக்கிய ஒரு பெண்ணை மணந்தேன். அவர் என் மனைவி; மறைப்பதற்கு எதுவும் இல்லை" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
 
இந்த வீடியோ நெதர்லாந்தில் நடந்த ரஷித் கான் அறக்கட்டளை நிறுவனத்தின் தொடக்க விழாவில் எடுக்கப்பட்டது. 
 
கிரிக்கெட்டில் 108 டி20 சர்வதேசப் போட்டிகளில் 182 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி சாதனை படைத்துள்ள ரஷித் கான், ஆசியக் கோப்பை போன்ற பெரிய தொடர்களில் ஆப்கானிஸ்தான் அணிக்குத் தலைமை தாங்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
இந்திய ஏ அணியில் ராகுல் டிராவிட் மகனுக்கு இடம்.. முத்தரப்பு தொடரில் அறிமுகம்..!

இந்திய ஏ அணியில் ராகுல் டிராவிட் மகனுக்கு இடம்.. முத்தரப்பு தொடரில் அறிமுகம்..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் ராகுல் டிராவிட்டின் மகனும் விக்கெட் கீப்பர் பேட்டருமான அன்வே டிராவிட், 19 வயதுக்குட்பட்டோருக்கான இந்திய பி அணியில் இடம்பெற்றுள்ளார். பெங்களூருவில் நவம்பர் 17 முதல் 30 வரை நடைபெறவுள்ள ஆப்கானிஸ்தான் முத்தரப்பு டி20 தொடரில் அவர் பங்கேற்கிறார்.

சஞ்சு சாம்சன் - ஜடேஜா மாற்றம் நடந்தால், சிஎஸ்கே இந்த வீரரை வாங்க வேண்டும்: அஷ்வின் கொடுத்த ஐடியா..!

சஞ்சு சாம்சன் - ஜடேஜா மாற்றம் நடந்தால், சிஎஸ்கே இந்த வீரரை வாங்க வேண்டும்: அஷ்வின் கொடுத்த ஐடியா..!சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளுக்கு இடையே சஞ்சு சாம்சன், ரவீந்திர ஜடேஜா, சாம் கரன் ஆகியோரை உள்ளடக்கிய வீரர் பரிமாற்ற பேச்சுவார்த்தை நடக்கிறது. இந்த பரிமாற்றம் உறுதியானால், சிஎஸ்கே அணியின் 'நம்பர் 3' இடத்தை பலப்படுத்த நிதிஷ் ராணாவை அல்லது வெங்கடேஷ் ஐயரை வாங்க வேண்டும் என ரவிச்சந்திரன் அஷ்வின் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடர்… ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சந்தேகம்!

தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான தொடர்… ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சந்தேகம்!சமீபத்தில் நடந்த இந்தியா – ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டியில் விளையாடியபோது காயமடைந்த ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் சிட்னியில் உள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். அவரது நெஞ்செலும்பு பகுதியில் அடிபட்டு அதற்கடியில் இருந்த மண்ணீரலில் அடிபட்டு ரத்தக் கசிவு ஏற்பட்டது.

ஜடேஜா- சாம்சன் டிரேட் முடிவதில் தாமதம்… ராஜஸ்தான் அணிக்கு எழுந்த சிக்கல்!

ஜடேஜா- சாம்சன் டிரேட் முடிவதில் தாமதம்… ராஜஸ்தான் அணிக்கு எழுந்த சிக்கல்!கடந்த சில நாட்களாக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகம் விவாதிக்கப்படும் விஷயமாக உள்ளது சஞ்சு சாம்சன் – ஜடேஜா டிரேட் பேச்சுவார்த்தை. ஆனால் ஜடேஜாவை சென்னை அணி ட்ரேட் செய்யக் கூடாது என்பது ரசிகர்களின் விருப்பமாகவும், முன்னால் வீரர்களின் விருப்பமாகவும் உள்ளது. ஏனென்றால் ஜடேஜா சென்னை அணிக்காகப் பல போட்டிகளை வென்று கொடுத்துள்ளார். 2023 ஆம் ஆண்டு அந்த அணி ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லக் காரணமாக அமைந்ததே ஜடேஜாதான். அதனால் தோனி அவரை டிரேட் செய்ய அனுமதிக்க மாட்டார் என பலரும் கூறி வருகின்றன.

எப்போது ஓய்வு? – ஓப்பனாக அறிவித்த கால்பந்து ஜாம்பவான் ரொனால்டோ!

எப்போது ஓய்வு? – ஓப்பனாக அறிவித்த கால்பந்து ஜாம்பவான் ரொனால்டோ!போர்ச்சுகல் நாட்டைச் சேர்ந்த கால்பந்து ஜாம்பவான் கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ உலகளவில் கவனம் பெற்ற விளையாட்டு வீரர்களில் ஒருவர். கால்பந்து உலகில் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ள ரொனால்டோ, அதற்கு வெளியேயும் பல சாதனைகளைப் படைத்துள்ளார். அதிகமாக சம்பாதிக்கும் கால்பந்துவீரர்களில் ஒருவரான ரொனால்டோ, உலகளவில் அதிக பாலோயர்கள் கொண்ட விளையாட்டு வீரர் என்ற சாதனையையும் அவர் படைத்துள்ளார்.

