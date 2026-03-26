வியாழன், 26 மார்ச் 2026
Written By Siva
Last Updated : வியாழன், 26 மார்ச் 2026 (10:30 IST)

16,706 கோடி ரூபாய்க்கு விற்கப்பட்ட ஆர்சிபி அணி.. பெயர் மாற்றமா? அனன்யா முக்கிய தகவல்..!
ஐபிஎல் தொடரின் புகழ்பெற்ற ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணியை, ஆதித்யா பிர்லா குழுமம் தலைமையிலான கூட்டமைப்பு சுமார் 16,706 கோடி ரூபாய்க்கு முழுமையாக விலைக்கு வாங்கியுள்ளது. 
 
யுனைடெட் ஸ்பிரிட்ஸ் நிறுவனத்திடமிருந்து நடைபெற்ற இந்த மெகா விற்பனையில் பிளாக்ஸ்டோன், டைம்ஸ் ஆஃப் இந்தியா மற்றும் அமெரிக்க முதலீட்டாளர் டேவிட் பிளிட்சரின் போல்ட் வென்ச்சர்ஸ் ஆகியவையும் இணைந்துள்ளன. ஐபிஎல் வரலாற்றிலேயே மிக அதிக விலைக்கு விற்கப்பட்ட அணியாக ஆர்சிபி இப்போது உருவெடுத்துள்ளது.
 
புதிய நிர்வாகத்தின் கீழ் அணியின் பெயர் மாற்றப்படுமா என்ற கேள்வி ரசிகர்கள் மத்தியில் எழுந்தது. இந்நிலையில், ஆதித்யா பிர்லா குழுமத்தை சேர்ந்த அனன்யா பிர்லா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில், ஆர்சிபி அணியின் பெயர் மாற்றப்படாது என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். 
 
2008 முதல் ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடி வரும் ஆர்சிபி, கடந்த 2025-ஆம் ஆண்டு தனது முதல் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த விற்பனை ஒப்பந்தம் ஆர்சிபி ஆண்கள் அணி மற்றும் மகளிர் அணி ஆகிய இரண்டிற்கும் பொருந்தும். நிர்வாகம் மாறினாலும், ரசிகர்களின் விருப்பமான 'ஆர்சிபி' என்ற அடையாளம் அப்படியே தொடர்வது உறுதியாகியுள்ளது.
 
Edited by Siva

எனக்கு யாருமே பெண் கொடுக்க முன்வரவில்லை: 60 வயது தமிழக கிரிக்கெட் வீரரின் ஆதங்கம்..!

எனக்கு யாருமே பெண் கொடுக்க முன்வரவில்லை: 60 வயது தமிழக கிரிக்கெட் வீரரின் ஆதங்கம்..!முன்னாள் இந்திய கிரிக்கெட் நட்சத்திரம் லட்சுமணன் சிவராமகிருஷ்ணன், தனது வாழ்வின் இருண்ட பக்கங்களான மன அழுத்தம் மற்றும் மதுப்பழக்கம் குறித்த போராட்டத்தை உருக்கமாக பகிர்ந்துள்ளார்.

ரிங்கு சிங்கிற்கு உபியில் அரசு பணி.. நியமன உத்தரவை வழங்கினார் முதல்வர் யோகி..!

ரிங்கு சிங்கிற்கு உபியில் அரசு பணி.. நியமன உத்தரவை வழங்கினார் முதல்வர் யோகி..!இந்திய கிரிக்கெட் வீரர் ரிங்கு சிங், உத்தரப்பிரதேச அரசின் மண்டல விளையாட்டு அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் இதற்கான பணி நியமன ஆணையை வழங்கினார்.

மறைந்த பின்னர் ஷேர் வார்னே குடும்பத்திற்கு கிடைக்கும் ரூ.450 கோடி.. ராயல் ராஜஸ்தான் அணி ஏன் கொடுக்கிறது?

மறைந்த பின்னர் ஷேர் வார்னே குடும்பத்திற்கு கிடைக்கும் ரூ.450 கோடி.. ராயல் ராஜஸ்தான் அணி ஏன் கொடுக்கிறது?மறைந்த ஆஸ்திரேலிய சுழற்பந்து ஜாம்பவான் ஷேன் வார்னேவின் தீர்க்கதரிசனத்தால், அவரது குடும்பத்திற்கு சுமார் 450 கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைக்கவுள்ளது.

ஐபிஎல் தொடங்க இன்னும் 2 நாட்கள் தான் இருக்கிறது.. திடீரென மிகப்பெரிய விலைக்கு விற்கப்பட்ட ராஜஸ்தான் அணி..!

ஐபிஎல் தொடங்க இன்னும் 2 நாட்கள் தான் இருக்கிறது.. திடீரென மிகப்பெரிய விலைக்கு விற்கப்பட்ட ராஜஸ்தான் அணி..!ஐபிஎல் 2026 தொடங்குவதற்கு முன்னதாக, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி ஒரு மாபெரும் வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது. அமெரிக்க தொழிலதிபர் கல் சோமணி தலைமையிலான கூட்டமைப்பு, இந்த அணியின் 100 சதவீத பங்குகளை சுமார் 15,286 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கியுள்ளது.

3 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட முக்கிய வீரர் விலகல்.. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி திட்டம் என்ன?

3 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்ட முக்கிய வீரர் விலகல்.. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி திட்டம் என்ன?ஐபிஎல் 19-வது சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பே சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி காயங்களால் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் காயம் காரணமாக தொடரிலிருந்து விலகியுள்ளார். ஜாக் எட்வர்ட்ஸ் 3 கோடி ரூபாய்க்கு வாங்கப்பட்டவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவருக்கு மாற்றாக, 35 வயதான இங்கிலாந்து வேகப்பந்து வீச்சாளர் டேவிட் பெயின் 1.5 கோடி ரூபாய்க்கு ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

