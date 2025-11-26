புதன், 26 நவம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva
Last Updated : புதன், 26 நவம்பர் 2025 (16:24 IST)

முற்றிலும் சரணடைந்துவிட்டார்கள்.. இது நடந்திருக்க கூடாது: கும்ப்ளே கண்டனம்..!

முற்றிலும் சரணடைந்துவிட்டார்கள்.. இது நடந்திருக்க கூடாது: கும்ப்ளே கண்டனம்..!
தென்னாப்பிரிக்காவிடம் டெஸ்ட் தொடரை 0-2 என இழந்த இந்திய அணியின் செயல்பாடு குறித்து முன்னாள் வீரர் அனில் கும்ப்ளே கடும் விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். இரண்டாவது போட்டியில் இந்திய அணி முற்றிலும் சரணடைந்ததாக அவர் சாடினார்.
 
"நான்கு இன்னிங்ஸ்களில் அதிகபட்சமாக 83.5 ஓவர்கள் மட்டுமே பேட் செய்தது ஏமாற்றம் அளிக்கிறது. டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டுக்கு ஒரு மாறுபட்ட மனநிலை தேவை," என்று கும்ப்ளே வலியுறுத்தினார். 
 
மேலும், அணியின் அடிக்கடி மாறும் வீரர் தேர்வு கொள்கைகளையும் அவர் விமர்சித்தார். "இத்தனை ஆல்ரவுண்டர்கள், இத்தனை மாற்றங்கள் இருக்க கூடாது. ஓரிரு அனுபவமிக்க வீரர்களும், மீதமுள்ள அனைவரும் தங்கள் இடத்தை கண்டுபிடிக்க முயற்சிப்பவர்களும் இருக்க முடியாது," என்று கும்ப்ளே கூறினார்.
 
அடுத்த டெஸ்ட் 2026 ஆகஸ்டில் இருப்பதால், இந்திய டெஸ்ட் கிரிக்கெட் எப்படி முன்னேற வேண்டும் என்பது குறித்து ஆரோக்கியமான விவாதம் தேவை என்றும், வீரர்கள் இந்த மோசமான தோல்வியை மறக்க கூடாது என்றும் அவர் வலியுறுத்தினார்.
 
Edited by Siva

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியல்: மோசமான தோல்வியால் பாகிஸ்தானுக்கு கீழே போன இந்தியா..!

உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் புள்ளிப்பட்டியல்: மோசமான தோல்வியால் பாகிஸ்தானுக்கு கீழே போன இந்தியா..!இரண்டு முறை உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதிப் போட்டியில் பங்கேற்ற இந்திய அணி, தென்னாப்பிரிக்காவிடம் 0-2 என்ற கணக்கில் ஒயிட்வாஷ் ஆகி, வரலாற்று தோல்வியை சந்தித்துள்ளது. 25 ஆண்டுகளில் தென்னாப்பிரிக்கா இந்திய மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரை வெல்வது இதுவே முதல் முறை.

இந்திய கிரிக்கெட்தான் முக்கியம், நான் முக்கியமில்லை.. தனது எதிர்காலம் குறித்த கேள்விக்கு காம்பீர் பதில்!

இந்திய கிரிக்கெட்தான் முக்கியம், நான் முக்கியமில்லை.. தனது எதிர்காலம் குறித்த கேள்விக்கு காம்பீர் பதில்!தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியிலும் தோல்வியடைந்ததன் மூலம், 25 ஆண்டுகளில் முதல் முறையாக அந்த மண்ணில் இந்திய அணி 0-2 என்ற கணக்கில் தொடரை இழந்தது. இந்த படுதோல்விக்கு பிறகு தலைமை பயிற்சியாளர் கௌதம் கம்பீர் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பல கேள்விகளை சந்தித்தார்.

25 ஆண்டுகால இந்திய அணியின் சாதனையைத் தாரைவார்த்த கம்பீர் & கோ… ரசிகர்கள் ஆத்திரம்!

25 ஆண்டுகால இந்திய அணியின் சாதனையைத் தாரைவார்த்த கம்பீர் & கோ… ரசிகர்கள் ஆத்திரம்!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கு இடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் போட்டியில் இந்திய அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வி அடைந்துள்ளது. ஏற்கனவே முதல் டெஸ்ட் போட்டியையும் இழந்த நிலையில் இந்த தோல்வியால் வொயிட்வாஷ் ஆகியுள்ளது இந்தியா.

மொத்தமா முடிச்சு விட்டாங்க… கவுகாத்தி டெஸ்ட்டில் தோற்று வொயிட்வாஷ் ஆன இந்தியா!

மொத்தமா முடிச்சு விட்டாங்க… கவுகாத்தி டெஸ்ட்டில் தோற்று வொயிட்வாஷ் ஆன இந்தியா!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கிடையே கௌகாத்தியில் நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில், 549 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடி வரும் இந்தியா, 22 ரன்களுக்கு இரண்டு விக்கெட்டுகளை இழந்து நான்காம் நாள் ஆட்டத்தை முடித்தது.

2வது இன்னிங்ஸில் 140 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த இந்தியா.. தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி..!

2வது இன்னிங்ஸில் 140 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்த இந்தியா.. தென்னாப்பிரிக்கா அபார வெற்றி..!இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்கா அணிகளுக்கிடையிலான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் இந்தியா 140 ரன்கள் எடுத்த நிலையில், 48 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா அபாரமாக வெற்றி பெற்றது.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com