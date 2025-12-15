திங்கள், 15 டிசம்பர் 2025
  • Follow us
  1. விளையாட்டு
  2. விளையாட்டு
  3. செய்திகள்
Written By Siva

கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே முதல் உலக சாதனை.. அபிஷேக் ஷர்மா அசத்தல்..!

கிரிக்கெட் வரலாற்றிலேயே முதல் உலக சாதனை.. அபிஷேக் ஷர்மா அசத்தல்..!
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான நேற்று நடந்த மூன்றாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய நட்சத்திர வீரர் அபிஷேக் சர்மா ஒரு புதிய உலக சாதனையை படைத்துள்ளார். ஒரு இன்னிங்ஸில் முதல் பந்தையே மூன்று முறை சிக்ஸர் அடித்த உலகின் முதல் வீரர் என்பதே அவரது சாதனையாகும்.
 
நேற்றைய தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிராக 3வது டி20 போட்டியில் அவர் முதல் பந்தை எதிர்கொண்ட நிலையில், அந்த பந்தை தென்னாப்பிரிக்காவின் லுங்கி நிகிடி வீசினார். முதல் பந்தில் ஒரு சிக்ஸருடன் அவர் கணக்கை தொடங்கினார். இந்த ஆண்டில் அவர் ஒரு இன்னிங்ஸின் முதல் பந்தையே சிக்ஸர் அடித்தது என்பது இது மூன்றாவது முறையாகும்.
 
மூன்று முறை ஒரு போட்டியின் முதல் பந்தையே சிக்ஸர் அடித்த உலகின் ஒரே வீரர் என்ற பெருமையை அபிஷேக் ஷர்மா பெற்றுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
 
Edited by Siva

மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்தியா அபார வெற்றி..தொடரையும் வெல்லுமா?

மூன்றாவது டி20 போட்டியில் இந்தியா அபார வெற்றி..தொடரையும் வெல்லுமா?இந்தியா மற்றும் தென்னாப்பிரிக்க அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 கிரிக்கெட் போட்டிகள் தற்போது நடைபெற்று வரும் நிலையில், முதல் இரண்டு போட்டிகளில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியைப் பெற்றன.

WWE ஜாம்பவான் ஜான் சீனா ஓய்வு: கடைசி போட்டியில் தோல்வி.. ரசிகர்கள் வருத்தம்..

WWE ஜாம்பவான் ஜான் சீனா ஓய்வு: கடைசி போட்டியில் தோல்வி.. ரசிகர்கள் வருத்தம்..உலக மல்யுத்த பொழுதுபோக்கு உலகின் உச்ச நட்சத்திரமான ஜான் சீனா தனது மல்யுத்த போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளார். தனது கடைசி போட்டியில், குண்டூர் என்பவருடன் 'டேப் அவுட்' முறையில் தோல்வியடைந்ததால், அவரது ரசிகர்கள் மிகுந்த சோகத்தில் உள்ளனர்.

தொடர்ந்து மோசமான பார்மில் சுப்மன் கில்.. மோசமான சாதனை படைத்ததால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..!

தொடர்ந்து மோசமான பார்மில் சுப்மன் கில்.. மோசமான சாதனை படைத்ததால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சி..!இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் நட்சத்திர வீரர்களில் ஒருவராக இருக்கும் சுப்மன் கில், கடந்த சில போட்டிகளில் தனது திறமையை நிரூபிக்காததால் அவர் மீது விமர்சனங்கள் எழுந்து வருகிறது.

மெஸ்ஸியை சந்திக்க தேனிலவை ரத்து செய்த புது மண தம்பதி: 15 வருடங்களாக தீவிர ரசிகை..!

மெஸ்ஸியை சந்திக்க தேனிலவை ரத்து செய்த புது மண தம்பதி: 15 வருடங்களாக தீவிர ரசிகை..!அர்ஜென்டீன கால்பந்து அணியின் கேப்டன் லியோனல் மெஸ்ஸி இன்று அதிகாலையில் கொல்கத்தா வந்தடைந்தார். அவருக்கு விமான நிலையத்தில் உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. உலகின் சிறந்த வீரரை காண கொல்கத்தாவின் சால்ட் லேக் மைதானத்தில் ரசிகர்கள் கூட்டம் அலைமோதுகிறது.

சுப்மன் கில்லுக்கு ஏன் துணை கேப்டன் பதவி.. சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவது ஏன்?

சுப்மன் கில்லுக்கு ஏன் துணை கேப்டன் பதவி.. சஞ்சு சாம்சனுக்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவது ஏன்?இந்திய டி20 அணியில் தொடர்ச்சியாக வாய்ப்பு மறுக்கப்படும் சஞ்சு சாம்சனுக்கு ஆதரவாக, முன்னாள் வீரர் சுப்ரமணியம் பத்ரிநாத் நேரலையில் உணர்ச்சிப்பூர்வமாக குரல் கொடுத்துள்ளார்.

மேலும் வீடியோக்கள்

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

செய்திகள்

சினிமா

ஜோ‌திட‌ம்

Copyright 2025, Webdunia.com