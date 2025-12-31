புதன், 31 டிசம்பர் 2025
Written By Siva

கோமாவுக்கு சென்ற பிரபல கிரிக்கெட் வீரர்.. நலம் பெற ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் பிரார்த்தனை..!

ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் நட்சத்திர பேட்டர் டேமியன் மார்ட்டின் கடுமையான உடல்நலக்குறைவு காரணமாக பிரிஸ்பேன் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவருக்கு மூளைக்காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், தற்போது அவர் கோமா நிலையில்  தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருப்பதாகவும் ஆஸ்திரேலிய ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. 
 
இந்த செய்தி கிரிக்கெட் உலகினரிடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மார்ட்டினின் முன்னாள் சக வீரர்களான ஆடம் கில்கிறிஸ்ட் மற்றும் டேரன் லீமன் ஆகியோர், அவர் விரைவில் நலம்பெற வேண்டி சமூக வலைதளங்களில் உருக்கமான பதிவுகளை இட்டுள்ளனர். 
 
ஆஸ்திரேலிய கிரிக்கெட் வாரியமும் மார்ட்டினின் குடும்பத்திற்குத் தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளது. மார்ட்டின், ஆஸ்திரேலியாவிற்காக 67 டெஸ்ட் மற்றும் 208 ஒருநாள் போட்டிகளில் விளையாடியுள்ளார். குறிப்பாக, 2003 உலக கோப்பை இறுதி போட்டியில் இந்தியாவிற்கு எதிராக உடைந்த விரலுடன் விளையாடி ஆட்டமிழக்காமல் 88 ரன்கள் எடுத்தது இவரது கிரிக்கெட் வாழ்வின் மறக்க முடியாத தருணமாகும். 
 
Edited by Siva

5-0.. இலங்கை அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்தது இந்திய மகளிரணி! இது இந்திய அணியின் 3வது ஒயிட்வாஷ்..!

5-0.. இலங்கை அணியை ஒயிட்வாஷ் செய்தது இந்திய மகளிரணி! இது இந்திய அணியின் 3வது ஒயிட்வாஷ்..!இலங்கைக்கு எதிரான மகளிர் டி20 கிரிக்கெட் தொடரை 5-0 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி இந்திய மகளிர் அணி வரலாற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து கெளதம் காம்பீர் நீக்கமா? பிசிசிஐ விளக்கம்..!

பயிற்சியாளர் பதவியில் இருந்து கெளதம் காம்பீர் நீக்கமா? பிசிசிஐ விளக்கம்..!இந்திய டெஸ்ட் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் பதவியிலிருந்து கௌதம் கம்பீர் நீக்கப்பட உள்ளதாக வெளியான செய்திகளை இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளது. கம்பீருக்குப் பதிலாக வி.வி.எஸ். லக்ஷ்மண் நியமிக்கப்படவுள்ளதாகப் பரவிய செய்திகள் முற்றிலும் ஆதாரமற்றவை என்று பிசிசிஐ துணை தலைவர் ராஜீவ் சுக்லா விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

ஒரே டி20 போட்டியில் 7 ரன்கள் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுக்கள்.. உலக சாதனை செய்த பெளலர்..!

ஒரே டி20 போட்டியில் 7 ரன்கள் கொடுத்து 8 விக்கெட்டுக்கள்.. உலக சாதனை செய்த பெளலர்..!சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் இதுவரை எவரும் செய்யாத ஒரு மாபெரும் சாதனையை பூடான் நாட்டை சேர்ந்த இளம் வீரர் சோனம் யெஷே நிகழ்த்தியுள்ளார்.

4வது டி20 போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி.. இலங்கையை ஒயிட் வாஷ் செய்ய வாய்ப்பு..!

4வது டி20 போட்டியிலும் இந்திய மகளிர் அணி வெற்றி.. இலங்கையை ஒயிட் வாஷ் செய்ய வாய்ப்பு..!இந்தியா மற்றும் இலங்கை மகளிர் கிரிக்கெட் அணிகளுக்கு இடையிலான டி20 தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஏற்கனவே மூன்று போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்றிய இந்திய அணி, நேற்று நடைபெற்ற நான்காவது போட்டியிலும் 30 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்றது.

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் ரிஷப் பண்ட் இல்லையா? அவருக்கு பதில் இந்த அதிரடி வீரரா?

நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் ரிஷப் பண்ட் இல்லையா? அவருக்கு பதில் இந்த அதிரடி வீரரா?நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான வரவிருக்கும் ஒருநாள் தொடரில், இந்திய விக்கெட் கீப்பர் ரிஷப் பண்ட் நீக்கப்பட்டு, அவருக்கு பதிலாக அதிரடி வீரர் இஷான் கிஷன் சேர்க்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

