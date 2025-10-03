வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025
Written By Siva
Last Modified: வெள்ளி, 3 அக்டோபர் 2025 (17:48 IST)

கரூர் சம்பவம் எதிரொலி.. ஜனநாயகன் படத்தில் ஏற்பட்ட பெரிய மாற்றம்..!

கரூரில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின்  பொதுக்கூட்டத்தின்போது நடந்த கூட்ட நெரிசலில் 41 பேர் உயிரிழந்த சோக சம்பவம், தமிழக மக்களிடையே மட்டுமல்லாமல், ஒட்டுமொத்த திரையுலகிலும் ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியையும் தாக்கத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த துயரமான சூழ்நிலை காரணமாக, திரையுலகில் நடைபெறவிருந்த பல முக்கிய நிகழ்வுகள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.
 
அவற்றில் ஒன்று,  விஜய்யின் ’ஜனநாயகன்’ படத்தின் ஆடியோ வெளியீட்டு விழாவை மலேசியாவில் பிரம்மாண்டமாக நடத்தத் திட்டமிடப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்த விபத்தின் எதிர்வினை காரணமாக, வெளிநாட்டில் அந்த விழாவை நடத்துவது குறித்தும் கேள்வி எழுந்துள்ளது.
 
அதேபோல் அக்டோபர் முதல் வாரம் இந்த படத்தின் சிங்கிள் பாடல் வெளியாக இருந்தது. அதுவும் காலவரையின்றி ஒத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது.
 
மொத்தத்தில், கரூர் சோகம் தமிழக அரசியல் களம் மட்டுமல்லாமல், திரையுலகிலும் பல்வேறு நிகழ்வுகளின் திட்டமிடலை பாதித்துள்ளது தெளிவாகிறது.
 
Edited by Siva

நயன்தாராவின் 'மூக்குத்தி அம்மன் 2' வெளியாக இன்னும் ஒரு ஆண்டு ஆகுமா? என்ன காரணம்?

நயன்தாராவின் ‘மூக்குத்தி அம்மன் 2’ வெளியாக இன்னும் ஒரு ஆண்டு ஆகுமா? என்ன காரணம்?இயக்குனர் சுந்தர்.சி இயக்கத்தில், நயன்தாரா நடிப்பில் உருவாகி வரும் 'மூக்குத்தி அம்மன் 2 முதல் பாகத்தின் மாபெரும் வெற்றியால் அதிக எதிர்பார்ப்புகளைக் கிளப்பியுள்ளது. ஆனால் இந்த படம் அடுத்த ஆண்டு இறுதியில் தான் வெளியாகும் என தெரிகிறது.

2வது நாளே திரையரங்குகளில் இருந்து தூக்கப்பட்ட தனுஷின் 'இட்லி கடை' . 'காந்தாரா' காரணமா?

2வது நாளே திரையரங்குகளில் இருந்து தூக்கப்பட்ட தனுஷின் 'இட்லி கடை' . 'காந்தாரா' காரணமா?சமீபத்தில் வெளியான தனுஷின் 'இட்லி கடை திரைப்படம் முதல் நாள் வசூலில் சாதனை படைத்தது. ஆனால், அடுத்த நாளே வசூல் சுமார் 40% சரிந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

சிம்பு ரசிகர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க..! - கலைப்புலி தாணு வெளியிட்ட அசத்தல் அப்டேட்!

சிம்பு ரசிகர்களின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்க..! - கலைப்புலி தாணு வெளியிட்ட அசத்தல் அப்டேட்!சிம்பு - வெற்றிமாறன் கூட்டணியில் உருவாகி வரும் படம் குறித்த ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு பதில் அளிக்கும் விதமாக தயாரிப்பாளர் கலைப்புலி தாணு பதிவிட்டுள்ளார்.

கீர்த்தி சுரேஷின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் புகைப்படத் தொகுப்பு!

கீர்த்தி சுரேஷின் லேட்டஸ்ட் கார்ஜியஸ் புகைப்படத் தொகுப்பு!கீர்த்தி சுரேஷ் மலையாள முன்னணி தயாரிப்பாளரான சுரேஷின் மகள். இவர் குழந்தை நட்சத்திரமாக மலையாள சினிமாவில் பல படங்களில் நடித்துள்ளனர். வளர்ந்த பின்னர் கதாநாயகியாகவும் நடிக்கத் தொடங்கினார். தமிழில் அவரின் முதல் படம் ஏ எல் விஜய் இயக்கிய ‘இது என்ன மாயம்’ திரைப்படம்தான். அதன் பின்னர் வெளியான ரஜினி முருகன் படம் அவரை முன்னணி நடிகையாக்கியது.

