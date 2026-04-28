அமெரிக்க அதிபர் டிரம்புக்கு நடுவிரலை காட்டிய அமைச்சர்.. செய்தியாளர்கள் அதிர்ச்சி..!
அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் இந்தியாவை "நரகக் குழி" என்று விமர்சித்ததற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், கர்நாடக அமைச்சர் சந்தோஷ் லாட் செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் தனது நடுவிரலை காட்டியது பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
டொனால்ட் டிரம்ப் சமீபத்தில் தனது 'ட்ரூத் சோஷியல்' தளத்தில், வெளிநாட்டினர் அமெரிக்காவில் குடியுரிமை பெறுவது குறித்துப் பகிரப்பட்ட ஒரு பதிவில் இந்தியாவை இழிவுபடுத்தும் விதமாக பேசியிருந்தார்.
இந்நிலையில் பல்லாரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் சந்தோஷ் லாட், "டிரம்ப் அவர்களே, நீங்கள் அமெரிக்க அதிபராக இருக்கலாம், அதற்காக எனது நாட்டை பற்றி எதை வேண்டுமானாலும் பேசலாம் என்று அர்த்தமல்ல. உங்களது கருத்தை நான் வன்மையாகக் கண்டிக்கிறேன். இதோ எனது நடுவிரல்" என்று கூறி அந்த சைகையை செய்தார். மேலும், இந்தியாவை இவ்வளவு தரக்குறைவாக விமர்சித்த பிறகும் பிரதமர் மோடியும், மத்திய அரசும் மௌனம் காப்பது ஏன் என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
இந்த விவகாரம் குறித்து இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் ஏற்கனவே கண்டனம் தெரிவித்துள்ளதுடன், டிரம்பின் பேச்சு பொருத்தமற்றது மற்றும் சுவையற்றது என்று கூறியுள்ளது. இருப்பினும், ஒரு மாநில அமைச்சர் இத்தகைய இராஜதந்திரமற்ற சைகையை செய்தது முறையற்றது என்று விமர்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
அதே வேளையில், நாட்டின் மீதான பற்றினால் எழுந்த ஆத்திரமே இது என்று அவரது ஆதரவாளர்கள் வாதிடுகின்றனர். இந்த சம்பவம் இந்தியா-அமெரிக்கா இடையிலான அரசியல் விவாதங்களில் ஒரு புதிய அலைச்சலை உருவாக்கியுள்ளது.
Edited by Siva